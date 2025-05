La Reina Letizia arrasa en su primera noche en Panamá con total look rojo y alpargatas de cuña

Ya decíamos ayer que en las próximas horas estábamos seguras de que volveríamos a ver a la Reina Letizia acompañada de su hija, la Princesa Leonor, y así ha sido, horas después del emotivo encuentro entre madre e hija, ambas han acudido a la recepción oficial del buque 'Juan Sebastián el Cano' en su parada por la ciudad de Panamá. Es algo habitual en cada una de las paradas de 'El Cano' que tanto guardamarinas como familiares y autoridades se junten para celebrar el avance de su travesía, lo que no es tan normal es que la Reina sea una de las invitadas a estas veladas.

De ahí que la de anoche haya sido tan especial tanto para madre como para hija que están sin duda pasando un Día de la Madre que será difícil que puedan olvidar, y no solo porque llevaban más de cuatro meses sin verse sino también por el significado que tiene este viaje para la Casa Real y en particular para Leonor que poco a poco va aprendiendo y tomando conciencia de lo que significa seguir los pasos de su padre.

El look más elegante de la Reina Letizia en Panamá

Cada día tenemos menos dudas de por qué la monarca española es por muchos expertos en estilo una de las royals con mejor gusto y estilo del panorama europeo, ya sea con un conjunto de lo más casual como el que llevaba ayer para recibir a Leonor como con un elegantísimo mono rojo. El look elegido por la Reina Letizia en la noche de sábado vuelve a demostrar que muchas veces menos es más y ahora con la época BBC en su máximo apogeo no se nos puede ocurrir un estilismo más elegante y acertado para ser la mejor vestida que con un mono como el de la monarca. De corte recto, y escote halter cruzado. Este tipo de escote deja los hombros al descubierto y se anuda o cruza por detrás del cuello, creando un efecto tan elegante como sofisticado. Además, el diseño potencia la zona de los hombros y los brazos, muy habitual en los looks de noche o eventos formales de la Reina.

El look de la Reina Letizia. Gtres

Para acompañar a este espectacular mono no hacían falta muchos artificios por eso la Reina ha optado por una línea minimalista en la que las cuñas doradas, su calzado favorito en esta época del año para eventos formales o casuales han sido las encargadas de finalizar el look con un resultado como mínimo de 10. Después de este lookazo que se ha marcado Doña Letizia no podemos hacer otra cosa que mantenernos pegadas a la pantalla y esperar a que en las próximas horas tanto Letizia como Leonor vuelvan a deleitarnos con esa energía tan cercana y natural que las caracteriza.