El traje rosa de pana oversize de Carmen Lomana es de la firma catalana que ama Ayuso

Solo Carmen Lomana puede hacer que terminemos la semana enamoradas de un traje rosa de pana.Carmen Lomana no dejará de sorprendernos, pero todo tiene una explicación. Y es que nuestra socialite favorita será la pregonera de la XXXIV Fiesta de la Vendimia de la D.O. Rueda. Según ha anunciado la denominación de origen en un comunicado, la leonesa será la encargada de abrir el acto del pregón y pisada de la uva de esta 34ª edición, este domingo 13 de octubre en la Plaza Mayor de Rueda. Y para comunicarlo en su cuenta de Instagram ha elegido este traje de pana rosa de Lola Casademunt que no pude ser más bonito.

Porque si el lino es el tejido que siempre vuelve en primavera, la pana hace lo mismo en los días más fríos del año. Y obviamente, nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en su estilismo con los pantalones de pana que amaban nuestros abuelos. Tu abuela se va a poner muy contenta. Y es que no hay tejido que nos recuerde más a nuestros abuelos, que la pana. Saint Laurent, Acne o Longchamp dicen sí a una tendencia que ya ha conquistado a María Pombo o Sara Carbonero y promete verse en todos los escaparates y en las tiendas esta temporada. Este invierno 2024/25 destaca el traje de pana, o los pantalones de pana, un material ideal para los meses de frío que nos vienen por delante. Cómodo, calentito y en tendencia. Y Carmen Lomana nos lo ha dejado claro.

Carmen Lomana con traje de pana. @carmen_lomana

Americana oversize pana, de Lola Casademunt (199 euros)

Americana pana. Lola Casademunt

La pana a todo color tiene ya un sitio privilegiado en el armario de estilistas, influencers y prescriptoras de moda. La pana es un tejido que siempre vuelve a nuestros armarios en los meses más fríos y este año lo hace pisando fuerte. La pana regresa a los armarios conquistando, incluso, a todos los que se prometieron no lucir nada de este tejido alguna vez. Desde los clásicos pantalones marrones que parecen llevarlos de regreso a los años 70 y a esa estética college retro, hasta este traje oversize en rosa de Carmen Lomana con el forro de leopardo.