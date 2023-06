La Reina Letizia llega a Colombia con su look de cooperante con pantalones cómodos, chaleco y botas bastas

La Reina Letizia ha aterrizado esta madrugada en Colombia. Y es que la monarca estará realizando un viaje internacional a Colombia de tres días. Este viaje oficial tiene un fin de cooperación, de manera que la Reina no ha dudado en lucir su chaleco de la Cruz Roja ya al aterrizar al país. En estos tres días, la primera parada la hará en Cartagena de Indias y después le tocará marchar a Cali. Hace unos meses, cuando el Rey Felipe estuvo visitando Colombia ya confirmó que la Reina Letizia realizaría pronto ese viaje. "La Reina Letizia, en su constante dedicación y apoyo a la Cooperación Española, viajará pronto a Colombia para conocer y apoyar in situ algunos de nuestros programas". En esta ocasión, la royal se centrará en proyectos que estén enfocados en la perspectiva de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas. Y para aterrizar en el país hace unas horas la Reina ha optado por un look de lo más casual muy propio de cualquier cooperante que visite la zona, y por eso ha querido llegar ya con este estilismo. Ni vestidos, ni joyas, ni tacones ni alpargatas de cuña.

La Reina Letizia ha aterrizado su look de cooperante, en el que siempre destaca el chaleco rojo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y sus botas Panamá Jack que también le vimos en Mauritania el año pasado. Esta vez lo ha combinado con una blusa blanca y unos pantalones sueltecitos en tonos marrones, pero sin perder la elegancia.

La Reina Letizia aterriza en Colombia. GTRES

En este viaje de la Reina Letizia a Colombia estará acompañada por la secretaria de Estado de Cooperación Intencional, Pilar Cancela Rodríguez. Ambas conocerán los proyectos que se llevan a cabo en materia de igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas, crecimiento inclusivo y sostenible; empleo y trabajo decente, especialmente en el ámbito de la juventud, y construcción de paz, lucha contra todas las formas de violencia y acceso a la justicia para todas las personas. Antes de regresar el jueves a España para la entrega de los Premios Internacionales 'Rey de España' de Periodismo 2023.