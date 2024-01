La Reina Letizia reaparece este sábado en la Pascua Militar y nosotras recordamos sus mejores looks hasta la fecha

Como cada año el Día de Reyes es de lo más especial en la Casa Real española por la Pascua Militar . Como cada 6 de enero, alrededor de las 11:30 horas, tendremos un nuevo look de la Reina Letizia, este año acompañada por la Princesa Leonor con su uniforme militar. Se celebrará en el Palacio Real de Madrid la tradicional Pascua Militar y como sucede todos años, los ojos estarán puestos en el look doña Letizia, aunque este año la gran protagonista será Leonor, aunque con el uniforme militar no podrá deslumbrar con su estilismo, pero si con su belleza natural. Para este acto castrense, cuya etiqueta exige traje largo para las damas, la Reina Letizia suele decantarse por estilismos bastante sobrios, y sin duda, sus diseñadores favoritos para este acto son Lorenzo Caprile y Felipe Valera. Aunque una vez la hemos visto con pantalones normalmente las faldas y los vestidos son los grandes protagonistas de la jornada.

La Reina Letizia inaugura su agenda anual por todo lo alto. Cada año, tanto ella como el Rey Felipe vuelven al trabajo con la celebración de la Pascua Militar, el año pasado nos sorprendió recuperando este Felipe Varela y ya estamos deseando saber qué llevará mañana en una jornada de Reyes tan especial para ellos.

La Reina Letizia en la Pascua Militar 2023 Jesus Briones GTRES

Para su primera Pascua Militar como Princesa de Asturias en enero de 2005, doña Letizia estrenó un dos piezas verde de Lorenzo Caprile formado por falda de terciopelo y chaqueta brocada, y en 2010 acertó 'look' firmado por Lorenzo Caprile, un dos piezas de terciopelo en rojo formado por chaqueta con pequeñas incrustaciones en el centro y falda larga. Pero sin duda nuestras favoritos son los de los últimos años.

En 2016 la Reina Letizia estrenó una falda de Felipe Varela bordada con richelieu en hilo negro con camiseta también negra y una chaqueta blanca reciclada.

La Reina Letizia en la Pascua Militar de 2016. Gtres

El 2019 repitió el vestido de terciopelo que había llevado en 2012 y 2014 y le añadió una chaqueta en tweed azul de Armani, con un estilismo muy elegante.

El look de la Reina Leetizia en la Pascua Militar de 2019. Gtres

Pero sin duda nuestro look favorito de la Reina Letizia en la Pascua Militar es el de 2020, justo antes de que empezara la pandemia y que sigue siendo unos de nuestros estilismos favoritos.

La Reina Letizia en la Pascua Militar de 2020. Gtres

La Reina Letizia estrenó este vestido tipo esmoquin en azul klein con escote cruzado terminado en botón joya y una raja con la que presumió de piernas del que su autoría aún es un misterio.