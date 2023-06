La Reina Letizia recupera su traje de chaqueta blanco favorito para vestirse igual que la Reina Sofía

Y estas coincidencias no nos pueden gustar más. Si el martes por la noche era la Reina Sofía la que apostaba por lucir un traje blanco en su acto oficial junto a su bolso de Loewe, hoy es la Reina Letizia la que le hace un guiño a su suegra recuperando su traje blanco fetiche. Lo ha hecho para acudir junto al Rey Felipe a presidir la reunión anual con los miembros de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias, integrados por una veintena de personalidades, que son los encargados de establecer las actividades que ha de desarrollar, aprobar los presupuestos, fijar los criterios de actuación, etc. Para esta mañana de reuniones en el Palacio Real de Madrid la Reina Letizia ha lucido este traje blanco para dar la bienvenida al verano con su primer estilismo estival. Si ayer era la Reina Sofía, hoy Doña Letizia. O lo que es lo mismo, el traje blanco es un must en la Casa Real española este verano 2023.

La Fundación Princesa de Asturias se constituyó el 24 de septiembre de 1980 en Oviedo en un acto presidido por Su Majestad el Rey Don Felipe, que estuvo acompañado por Sus Majestades los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía. Y aunque la Princesa Leonor está de vacaciones, no ha acudido como presidente de honor de la fundación, ya que está centrada en las pruebas que tiene que superar para entrar a la Academia Militar de Zaragoza. Por eso su madre la Reina Letizia ha acudido en su lugar con este traje blanco que siempre nos recordará al de su pedida de mano.

La Reina Letizia con traje blanco. GTRES

La Reina Sofía con traje blanco. GTRES

Un impoluto traje blanco de Carolina Herrera que estiliza al máximo la figura de la Reina Letizia, con chaqueta entallada y pantalón palazzo. Un estilismo de lo más elegante al que la Reina le ha querido dar un toque más informal con un top lencero blanco que estrenó en su visita a Croacia. Doña Letizia ha completado el estilismo con unos salones nude que siempre son un acierto.