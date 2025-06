La Reina Sofía se adelanta al verano en Mallorca desde Madrid con camisa de lino, pantalones blancos y alpargatas

La Reina Sofía ha arrancado la semana en un acto fuera de agenda, para participar de nuevo en una recogida de 'basuraleza' de SEO/Birdlife y Ecoembes. Ya sabemos que la madre del Rey Felipe está muy volcado en causas ecologistas como estas, y en la protección del planeta, y de nuestra flora y fauna. También en diciembre la vimos presidir el concierto solidario de Navidad de la orquesta ‘La música del reciclaje’ de Ecoembes. Y esta mañana veraniega, lo ha hecho con un look cómodo con el que perfectamente la podríamos ver en Mallorca este verano, pero ella lo ha hecho para empezar junio en Madrid.

Un estilismo de lo más primaveral, como ya hizo el lunes. Porque si los tonos pastel son tendencia esta primavera 2025, la madre del Rey Felipe los está sacando de su armario. El azul bebé, pastel y de marcado acento fresco es uno de los que más se han repetido sobre las pasarelas. Romántico, fácil de combinar y tremendamente favorecedor, se impone especialmente en camisas y blusas, que ha combinado con pantalones blancos como ha hecho también Isabel Díaz Ayuso esta mañana en Madrid.

El look muy mallorquín de la Reina Sofía

El calor no da tregua en la capital madrileña y eso en clave fashion solo puede significar una cosa, es hora de recuperar los vestidos más fresquitos y veraniegos del armario, y también los pantalones blancos. Como una de las figuras políticas más importantes de la actualidad, y también con más estilo, no podíamos dejar pasar la oportunidad de analizar el look con el que la Reina Sofía ha participado en este acto. Tan pronto como los signos de la primavera se dejan ver entre los pronósticos meteorológicos, estilistas e insiders de todas las ciudades de moda coinciden en rescatar de sus armarios una prenda que es ya un clásico: el pantalón blanco. Si bien esta prenda encuentra sus orígenes en la vestimenta masculina de la marina en los años 50, la moda femenina no ha dudado en convertirla en una de sus imprescindibles cada temporada.

La reina Sofía participa en la novena edición de '1m2 contra la basuraleza' FERNANDO VILLAR Agencia EFE

Un look que la Reina Sofía ha combinado con una camisa de lino a rayas en azul bebé y blanco, y sus collares y amuletos más hippies.