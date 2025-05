La Reina Sofía se pone primaveral (y en tendencia) con su look para una mañana de audiencias en el Palacio de La Zarzuela

La última semana de mayo viene cargada de actos para la familia real. A los Reyes Felipe y Letizia se ha sumado la Reina Sofía, quien tras varias semanas sin compromisos institucionales vuelve a figurar en la agenda que ha publicado la casa real. Doña Sofía ha empezado la semana con tres audiencias en la Zarzuela, donde recibirá a una representación de la Universidad Camilo José Cela, a la Fundación Obra Social de Castilla y León, y a la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias.

​Doña Sofía ha recibido primero en el Palacio de La Zarzuela a una representación de la Universidad Camilo José Cela que le hará entrega del número uno de esta edición de la Obra “Ramón y Cajal: Biografía Oficial”, escrita por las autoras Belen Yuste y Sonnia Rivas-Caballero, coeditada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que fue presentada en el marco de la celebración del “Año Cajal”, el cual culmina el 31 de mayo de 2025. Para esta mañana ha lucido un look de lo más elegante para este lunes de lo más caluroso en Madrid.

El look de la Reina Sofía al detalle

Un look de lo más primaveral de la Reina Sofía para este lunes con temperaturas más propias del verano en Madrid. Una chaqueta blazer con trabillas y cinturón que ha llevado anudada en un tono verde pastel de lo más tendencia esta temporada. El verde pastel se presenta como una tendencia clave en la moda y la decoración para la temporada primavera-verano 2025. Su suavidad y frescura evocan la naturaleza y la tranquilidad, haciendo de este color una opción ideal para crear looks minimalistas o más románticos. Ha completado su look con una camisa de estampado paisley, con pantalón sastre negro y zapato de tacón sensato.

La reina Sofía recibe en audiencia a una representación de la Universidad Camilo José Cela Antonio Gutiérrez Europa Press

El jueves 29, la Reina Sofía viajará a Ourense para presidir la inauguración del VXVIII Congreso de los Bancos de Alimentos.