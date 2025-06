Angelina Jolie cumple 50 años: todos los momentos icónicos en los que ha marcado tendencia

Angelina Jolie se ha convertido en toda una estrella. No solamente en el sector cinematográfico o en el mundo de Hollywood, sino que también ha difuminado las líneas de la moda hasta convertirse en un icono que ha marcado tendencia a lo largo de estos años. Una mirada cautivadora, así como una presencia carismática, con la que ha construido una estética a través de un estilo sofisticado y minimalista, sin olvidarse de la marca personal con la que a día de hoy le identificamos. ¿Y cómo no rememorar todos sus momentos fashionistas como celebración de sus 50 años? Es toda una referencia que ha demostrado en cada aparición pública que la indumentaria o las tendencias no entienden de edades.

De la misma manera que las modas han evolucionado, el fondo de armario de Angelina Jolie también lo ha hecho. La conocimos en la década de los 90 con un estilo más alternativo, atrevido y cañero sin tener miedo a destacar entre la multitud. Sin embargo, constante han ido pasando los años se ha ido inclinando hacia una faceta más clásica o elegante apostando por colores neutros, patrones tradicionales que realzan su figura o diseños de lo más femeninos. Eso sí, cada uno de sus looks tanto de invitada como casuales no han dejado indiferente a nadie, llegando a ser toda una inspiración para las que también se identifican con su estilo. Angelina Jolie ha sabido adaptarse a las tendencias actuales sin perder su imagen cuidada, así como su esencia o el empoderamiento femenino. La actriz estadounidense ha coleccionado diferentes vestimentas que se han convertido en históricas por su derroche de estilo y estética misteriosa y conquistadora. En este artículo repasamos todas las veces en las que Angelina Jolie ha marcado tendencia.

Los 12 mejores looks de Angelina Jolie a lo largo de la historia

Este 4 de junio, Angelina Jolie cumple 50 años demostrando glamur, así como su buen gusto innato por la moda. A modo de celebración, en la sección Lifestyle de La Razón hemos reunido sus 12 mejores looks imposibles de caer en el olvido y que a día de hoy siguen siendo una inspiración (incluso para otras celebridades).

Con traje blanco impoluto en la alfombra roja de los Premios Oscar 2001

Esta vez, Angelina Jolie causó sensaciones con un estilo ejecutivo con un traje de dos piezas en blanco de lo más impoluto de Dolce&Gabanna en la alfombra roja de los Premios Oscar 2001. Una indumentaria que no solemos ver en alfombras rojas de este calibre, pero que marcó tendencia diferenciándose de los clásicos vestidos de invitada.

Angelina Jolie en los Premios Oscar 2001. Gtres

Con 'look' cañero y de efecto cuero al estilo Lara Croft

La actriz adoraba las prendas de efecto cuero, así como las tonalidades más apagadas, que daban una sensación de empoderamiento femenino y atrevimiento en la premier de Tomb Raider en 2001. Uno de sus estilismos más recordados es este total look en negro conformado por top básico y vaqueros de piel de tiro bajo, haciendo homenaje a su personaje en la película, Lara Croft.

Angelina Jolie en la premier de 'Tomb Raider' en 2001. Gtres

Con icónico vestido al estilo griego en los Premios Oscar 2004 que 20 años después ha llevado Sydney Sweeney

Uno de sus estilismos más recordados sin ninguna duda. Angelina Jolie se convirtió en una de las invitadas perfectas de los Premios Oscar 2004 con un vestido de efecto satinado en blanco al estilo griego de Marc Bouwer. 20 años más tarde, ha sido la actriz Sydney Sweeney quien ha vuelto a utilizar este diseño archivo para los mismos galardones. Y cuando un look de archivo se vuelve a dar una vida tras varios años guardado, significa que tiene mucha historia a contar.

Angelina Jolie en los Premios Oscar de 2004. Gtres

Con gabardina de estampado animal que nunca pasa de moda y siempre funciona

Aunque se defina por un estilo minimalista, es cierto que recordamos una serie de propuestas estilísticas donde el 'más es más'. Por ejemplo, en una cita con el cine (premier de Shark Tale en 2004) protagonizó esta gabardina de estampado animal que podríamos llevar a día de hoy sin ningún problema. Acertó combinándola con vaqueros rectos y zapatos de tacón en rojo a modo de contraste, completando uno de sus looks casuales más comentados.

Angelina Jolie en la premier de 'Shark Tale' en 2004. Gtres

'Little black dress': el básico de fondo de armario que no puede faltar

Una alternativa sencilla, pero fashionista, que siempre funciona para un evento: el little black dress. Firmado por Emporio Armani de escote palabra de honor, ajustado a la silueta y de lentejuelas que conjuntó con zapatos de tacón de Ferragamo en la premier de Salt en 2010. Una vez más, demostró que los básicos de fondo de armario siempre juegan un papel muy importante.

Angelina Jolie en la premier 'Salt' en 2010. Gtres

Con vestido histórico de alta costura en los Premios Oscar 2012

De sus apariciones más importantes en los Premios Oscar 2012, donde deslumbró con un vestido de alta costura en negro de Versace. Con una fusión sobria y sofisticada se ganó a todas las editoras de moda con un diseño de escote palabra de honor y abertura lateral que dejaba al descubierto la pierna de Angelina Jolie.

Angelina Jolie en los Premios Oscar de 2012. Gtres

Con vestido de látex para hacer un homenaje a su personaje

Para una de las premiers de Maléfica en 2014, escogió a Ralph Lauren para brillar con este vestido de látex en negro de escote palabra de honor, fruncido lateral y cola larga que no podía definir más su personaje. Una clara demostración de la perfecta selección del estilismo donde papel y actriz se unen.

Angelina Jolie en la premier de 'Maléfica' en Los Ángeles en 2014. Gtres

'Total look' en nude en Nueva York

Recorrió la ciudad de Nueva York con un estilismo en nude de lo más elegante, coqueto y pijo. Un top de escote redondo junto con una falda vaporosa que conjuntó con zapatos de tacón de efecto piernas infinitas. Para dar un toque de color, no pudo hacerlo mejor que con un bolso en granate. Un uniforme que respira lujo, cómodo y que no desentona en ningún lugar.

Angelina Jolie en Nueva York en 2017. Gtres

El momento en el que se convirtió en Maléfica con un top de mariposa

En la premier de Maléfica: Maestra del mal en Roma en 2019 se convirtió en la propia villana de la película Disney con un estilismo de lo más cautivador y original. Con un top plisado en malva que recordó a la silueta de las mariposas que fue el gran protagonista junto con unos pantalones de vestir en negro y zapatos de tacón al tono.

Angelina Jolie en la premier de 'Maléfica' en Roma en 2019. Gtres

Un 'look' monocromático de oficina para un paseo en la gran manzana

Una opción para ir a la oficina de categoría: un look monocromático en beige. Al estilo lujo silencioso deslumbró en 2023 en la gran manzana con blusa, pantalones de vestir anchos, blazer y zapatos de tacón en rosa (sin olvidarse de su shopper de Celine). Uno de los más relajados que sirve a modo de inspiración para cualquiera de nosotras.

Angelina Jolie en Nueva York en 2023. Gtres

Con vestido drapeado en el Festival de Venecia 2024

Con una de sus tonalidades favoritas y más favorecedoras, el beige, confió en Tamara Ralph con un vestido drapeado confeccionado en gasa. Con ello, lo elevó con un chal de efecto pelo al tono con la que todos les estábamos esperando en el Festival de Venecia 2024.

Angelina Jolie en el Festival de Venecia 2024. Gtres

Su regreso al Festival de Cannes 2025 convertida en una princesa

Después de 14 años, Angelina Jolie volvió al Festival de Cannes convertida en toda una princesa de cuento con un vestido de la colección otoño-invierno 2025/26 de Brunello Cucinell. Un diseño con una capa de cachemira de ganchillo con lentejuelas y escote palabra de honor que seguía de un cuerpo ajustado con una falda de vuelo.

Angelina Jolie en el Festival de Cannes 2025. Gtres

Es una de las mujeres que ha conseguido dejar huella en el campo de la indumentaria gracias a su defensa de estilo propio, así como por su excelente evolución estilística notable. Hoy no solamente conmemoramos los 50 años de Angelina Jolie, sino que también todo lo que ha hecho por la moda.