Rocío Crusset se vuelve a convertir en la invitada perfecta de primavera con este caftán con mezcla de estampados

Aunque la Feria de Abril ha llegado a su fin, nos da bastante pena pensar que ya no tenemos más looks desde Sevilla, pero pronto lo tendremos desde Jerez, pero por el momento nos quedamos con este vestido de estampado de flores de Juan Vidal que Rocío Crusset lució para ir a los toros, y ahora con este look que nos ha dejado este fin de semana pero que es perfecto para cualquier invitada de boda en primavera o verano, porque es moda, diseño español y además, de lo más elegante.Y no hay nada que nos guste más a nosotras de esta semana, que los looks que nos dejan las celebrities e influencer. Porque no hay nada más bonito que Sevilla en primavera, con sus calles engalanadas, sus trajes de flamenca y todo ese arte que se respira en cada esquina. Y que la Giralda presuma orgullosa de ver que su ciudad vuelve a oler a Feria. Rocío Crusset con su belleza y elegancia natural, lo ha vuelto a demostrar. Una belleza que por cierto, cada día nos recuerda más a su madre, Mariló Montero.

Un vestido de Rabanne estampado que Rocío Crusset ha combinado con un caftán de la firma capitaneada por Dana Alikhani y Tatiana Santo Domingo que nació con la intención de abanderar la producción ética, lenta y centrada en el cuidado del mínimo detalle. Un look de invitada perfecta de boda de primavera, a todo color, con una mezcla de colores de lo más apasionante. La mujer de Pierre Casiraghi es una de las fundadoras de esta firma de moda, una propuesta ética y artesanal con una lista de clientas exquisitas, como las royals Rania de Jordania y Amelia Windsor. Muzungu Sisters conjuga en una sintonía espléndida la experiencia humanitaria de Dana Alikhani (maestra por la Universidad de Columbia en Derechos Humanos y trabajadora del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) con el buen gusto y la sensibilidad exquisita. Un caftán que ha combinado con un vestido de Rabanne de escote cuadrado y botonadura frontal con cuerpo encorsetado y falda con movimiento con volante añadido en el bajo.

Vestido estampado, de Rabanne (1585 euros)

Un estilismo de invitada perfecta con el que la modelo, hija de Carlos Herrera y Mariló Montero, ha vuelto a demostrar su gusto y pasión por el mundo de la moda.