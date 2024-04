Rocío Crusset con jeans rectos y alpargatas de cuña para una tarde de toros en Sevilla es nuestra inspiración de primavera para la oficina

Rocío Crusset ha sido una de las grandes protagonistas de esta Feria de Abril 2024, por su elegancia y estilo. Y ahora terminada la Feria, lo ha vuelto a demostrar en una tarde de toros en La Maestranza de Sevilla junto a su padre. Esaú Fernández cortó una oreja en una Maestranza que se había llenado para presencia el regreso de Manuel Escribano tras su hazaña con los victorinos, y ahí estaba Rocío con un estilismo perfecto con jeans rectos, camisa blanca, y alpargatas de cuña. Si el día anterior fueron Victoria Federica y Sofía Palazuelo las que triunfaron en los toros, ahora es la hija de Carlos Herrera la que lo hace con este estilismo perfecto para ir a la oficina en primavera, y más con la bajada de temperaturas que tenemos esta semana en gran parte de España. Alpargatas, esparteñas, espadrilles...Son todos los nombres que le damos en España pero lo que está claro es que son sinónimo de primavera y verano, ella las lleva con cuñas para estilizar aún más.

Hay quien sitúa su origen en el lejano Egipto, pero en España tiene una gran tradición gracias a la maestría de nuestros artesanos. Los fabricantes de alpargatas pioneros en nuestro país ofrecieron los primeros prototipos hace más de cuatro mil años y era un calzado típico de los campesinos aunque ya se han convertido en las reinas de todos nuestros estilismos de verano. Y no hay Feria de Abril sin espartos, como los llaman en Sevilla, y por eso, Rocío Crusset tampoco se las ha quitado para una tarde de toros, porque sin duda es el calzado estrella de las sevillanas en primavera. Las alpargatas han ocupado un lugar en todos los armarios de todas las mujeres para distintas ocasiones. Ahora no se trata de un calzado que utilizamos con vestidos o vaqueros para todos los días, pues se están empezando a llevar hasta en las bodas, comuniones o bautizos para convertirse en la invitada perfecta. Porque son ponibles, cómodas y favorecen la silueta. Indiscutiblemente, todas aquellas que buscan un calzado versátil y que nunca pasa de moda en ninguna primavera y verano, deben hacerse con las alpargatas más clásicas de todos los años, y este look de Rocío Crusset, lo deja claro.

El look de Rocío Crusset en los toros. Gtres

Un look para los toros que Rocío Crusset ha completado con una camisa blanca de estilo desenfadado por dentro de los vaqueros de tiro alto y rectos.