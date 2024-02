Día de Andalucía: estos son los más grandes poetas andaluces de todos los tiempos

El arte andaluz florece acompañado de palabras. No hay taconeo sin su "ole", ni "quejío" sin cante. No es lo mismo ser guapo que "bonico", es más bello estar "arrecío" que pasar frío, y las cantidades se miden mejor entre "pechás", "burrás" o "jartás". Andalucía es folclore y autenticidad, y ante todo es patrimonio cultural. Es la tierra que pintaron Picasso y Laffón, y sobre la que escribieron Lorca y Machado. Fueron algunos de los poetas que nacieron en la comunidad sureña, y que cultivaron el castellano llevándolo a la excelencia y haciéndolo más internacional si cabe. El 28 de febrero se celebra el Día de Andalucía, y no solo se enarbola la bandera blanca y verde, sino que también se recuerdan a esos personajes que son eternos del patrimonio nacional, y entre los que destacan aquellos que hicieron florecer y brillar a la poesía.

Federico García Lorca es sin duda uno de los más grandes poetas de todos los tiempos. De su dulce puño y letra nacieron versos dedicados a su tierra, así como obras majestuosas que aún hoy se estudian, admiran e inspiran: de "Yerma" a "La casa de Bernarda Alba", del "Romancero gitano" a "El maleficio de la mariposa", de "Bodas de sangre" a "Poeta en Nueva York. El poeta y dramaturgo, nacido en 1898 en Fuente Vaqueros y perteneciente a la Generación del 27, continúa calando en diferentes generaciones gracias a su pluma, tan universal como la de otro andaluz anterior a su época, pero igualmente admirado: Gustavo Adolfo Bécquer. Nació en 1836 en Sevilla, y de su legado veneramos obras como sus Rimas y Leyendas, así como su insuperable romanticismo en cada verso dedicado a la vida o al amor.

Sevilla es tierra, asimismo, de Antonio Machado, el mayor representante de la Generación del 98. El escritor se consolidó como uno de los más grandes autores de nuestra historia de la mano de "Soledades", y también regaló a la bibliografía española "Campos de Castilla". Con esta última obra, Machado retrató la meseta castellana y puso en el mapa mundial a sus habitantes, un "paisanaje" que aún hoy sirve de inspiración a aquellos autores que ven en lo rural y en lo interior la inspiración poética y literaria.

Gustavo Adolfo Bécquer

Anterior fue el caso de Carmen de Burgos, autora almeriense que murió con la certeza de que algunas de sus reivindicaciones sociales se habían alcanzado. Una autora contemporánea al culpable de "Platero y yo" y Premio Nobel de Literatura, Juan Ramón Jiménez, nació en 1881 en Moguer, localidad de Huelva. El poeta y sus escritos también figuran en esta prestigiosa lista, que iniciaría por tema cronológico Luis de Góngora y Argote. El creador de "Las Soledades", poeta clave en el Siglo de Oro español, nació en Córdoba en 1561, y su maestría continúa siendo hoy ejemplo de la historia lírica de nuestro país.

Juan Ramón Jiménez

En 1898 nació en Sevilla Vicente Aleixandre, también Nobel de Literatura y a quien se agradece la existencia de "Diálogos del conocimiento", entre otros. Y pocos años después, en 1902, el Puerto de Santa María, en Cádiz, vio nacer a Rafael Alberti. Miembro de la Generación del 27, su vida fue convulsa en lo político, estando bastante marcada por ser miembro activo del Partido Comunista y exiliado durante la Guerra Civil. Es, asimismo, contemporáneo de una de las grandes voces andaluzas, en este caso desde lo ensayístico y también poético: María Zambrano nació en 1904 en Vélez (Málaga), y a ella le debemos obras como "Los sueños y el tiempo", "Persona y democracia o "El hombre y lo divino".

Imagen de María Zambrano

Andalucía es, por tanto, tierra de culto a la palabra, de su empleo con el fin de valorarla y mimarla. Algo que demuestran estos nombres fugazmente citados, y de lo cual siguen bebiendo autores hoy día. Pues en la actualidad también figuran grandes escritores que crecieron en el sur, como es el caso de Luis García Montero, poeta y ensayista granadino, y actual director del Instituto Cervantes. Así como Antonio Muñoz Molina, escritor nacido en Úbeda (Jaén), y académico de la Real Academia Española desde 1996.