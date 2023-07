Ayuso y el poder del rojo: Su estilismo recurrente en las celebraciones de las victorias políticas

Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha vuelto a ser protagonista por su elección de vestuario en la celebración de la calle Génova. En esta ocasión, Ayuso optó por un color recurrente en sus apariciones políticas para celebrar sus triunfos: el rojo.

Pero, ¿por qué el rojo?

Este estilismo no es algo nuevo para Ayuso, ya que la jornada del 28M también se decantó por un look similar. Por la mañana, lució una americana de color rojo con una camiseta básica blanca (los colores de su bandera). Tras su el fin de la jornada, apareció en el balcón de Génova habiéndose cambiado la camiseta por un top rojo del mismo color que la americana, un look mucho más acorde con su victoria en la capital.

Isabel Díaz Ayuso en el 28M GTRES

El rojo ha sido el tono favorito de Ayuso para expresar confianza y poder en cada una de sus victorias políticas. Hoy, al salir al balcón de Génova tras las Elecciones Generales para celebrar el éxito electoral, ha aparecido de nuevo con un conjunto que ha impactado a millones de usuarios en redes sociales. Mientras que el resto de sus compañeros de partido lucían conjuntos neutros de color blanco, la Presidenta de la Comunidad de Madrid destacaba en la estampa con unos pantalones negros combinados con una blusa roja. De nuevo, la elección perfecta para proyectar su imagen de líder segura y empoderada.

Aunque miles de usuarios comenten en redes que no se trata de un atuendo casual ni arbitrario, una vez más, Ayuso no va a dejar que el Partido Socialista se apropie del rojo. El color rojo es el distintivo de la Comunidad de Madrid, y Ayuso lo ha adoptado como su seña de identidad, representando su liderazgo en la región.