No sabíamos que necesitábamos una falda clarita en invierno hasta que hemos visto a Tamara Falcó con esta maravilla de look

Las mujeres facturan, que diría Shakira, y Tamara Falcó es una experta en ello. No hay día que no esté haciendo publicidad de alguna marca en su cuenta de Instagram, y ahora nos ha dejado unas imágenes del rodaje de una campaña. Porque mientras esperamos ellook del jueves en 'El Hormiguero' bueno es poder ver a la marquesa con uno de sus estilismos que más nos inspiran. Pero esta vez ha ido un paso más allá y nos ha creado una necesidad muy grande de tener una falda en tono beige para el invierno 2024. Bueno una falda no, en concreto su diseño de Adolfo Domínguez que nos ha conquistado por el punto tipo cestería que nos recuerda al típico cesto artesanal de mimbre. Una falda de lo más original que además a Tamara Falcó le sienta que ni hecha a medida.

Porque lo de que los colores claros solo eran para las épocas de buen tiempo ya pasó a mejor vida, ahora las mujeres que mejor visten han añadido la paleta de tonos más claros a sus looks de invierno. Desde el blanco al beige como este estilismo de Tamara Falcó para rodar una publicidad con blusa satinada y falda evasé a tono. Aunque seguramente la campaña que haya rodado ella sea para la primavera, a nosotras nos ha encantado la falda para llevarla desde ya cuando nuestros looks de invierno con un buen jersey. Porque si nuestro espíritu de detectives de la moda no nos falla, este diseño que luce Tamara Falcó es de Adolfo Domínguez, y además tiene un jersey a conjunto.

Tamara Falcó con look beige. @tamara_falco

Falda evasé tejido algodón, de Adolfo Domínguez (139 euros)

Falda evase. Adolfo Dominguez

Se trata de esta falda evasé tejido algodón en crema con punto trabajado tipo cestería y bajo asimétrico. Un diseño de lo más original que nosotras queremos llevar en febrero con su jersey a juego.