Isabel Preysler es pura elegancia a sus 72 años con falda de volantes que hace efecto tipazo y maxi botas altas

Isabel Preysler lo ha vuelto a hacer. Nos ha vuelto a dar una lección de elegancia y estilo con un look que no ha pasado desapercibido entre las mujeres de 50+, quienes buscan en ella una referencia a la hora de vestir. Preysler tiene un estilo inconfundible, sofisticado y muy elegante, y es que sabe llevar a la perfección cada prenda que escoge para crear looks en los que la sencillez prima ante todo. Fanática del ‘menos es más’, la hemos visto lucir los vestidos más elegantes y sofisticados, como el vestido que Isabel Preysler lució para la boda de su hija Tamara Falcó, un modelo de cuello ‘halter’ en tejido de organza de seda y estampado floral. Para esa ocasión, Isabel Preysler arriesgó y acertó, saliéndose un tanto de su zona de confort. Sin embargo, para una noche de celebración en el que Maribel Yebenes inaugura su nuevo proyecto, Isabel Preysler ha escogido un look que ha enamorado a todas las amantes de la moda, independientemente de su edad. La protagonista del look, sin duda, una falda midi que hace efecto tipazo llena de volantes en el color estrella de la temporada, el rojo. Para la parte superior, Isabel Preysler recurre a la prenda más elegante, sofisticada y versátil que todas tenemos en nuestro armario, la chaqueta negra ajustada, y culmina el look con unas botas altas.

Isabel Preysler es pura elegancia a sus 72 años y así nos lo ha demostrado para esta ocasión tan especial. Siguiendo su línea, ya nos conquistó hace un par de semanas con un look muy en tendencia, una blazer vaquera que Isabel Preysler escogía para una tarde con amigas y lo combinaba con unos pantalones campana, una prenda que estiliza y alarga la figura. Ella es una gran amante de los conjuntos de chaqueta y pantalón de pinza campana, y es que la hemos visto lucir este look en un sinfín de ocasiones, desde para su aparición en ‘El Hormiguero’ con un conjunto de chaqueta y pantalón de pinza azul Klein que Isabel Preysler llevaba a finales de año, hasta un ‘total look’ negro para una premier, dejándonos claro del estilazo que derrocha. Una vez más, Isabel Preysler nos ha enamorado con esta falda de volantes que todas las amantes de la moda querremos llevar este año con maxi botas altas y chaqueta ajustada.

Isabel Preysler GTRES

Un look muy acertado el de Isabel Preysler, tan elegante como juvenil.