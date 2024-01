Tamara Falcó sabe que 'menos es más' y nos da una lección de estilismo con un vestido minimalista muy favorecedor

Tamara Falcó nunca defrauda. Ella, que tiene un estilo de lo más sencillo, clásico y muy elegante, no deja de sorprendernos con cada look que lanza a través de sus redes sociales. Cada semana nos enseña (y nos enamora) con el look que lleva para su aparición en 'El Hormiguero'. La última, una falda lápiz ajustada que Tamara Falcó llevó junto con una camisa a juego, creando un 'total look' burdeos que todas las amantes de la moda querrán usar de cara a eventos primaverales como bodas, comuniones o bautizos. Es una gran defensora del 'menos es más', el concepto que todas las estilistas y redactoras de moda llevan por bandera, en el que viene a defender que no se necesitan muchas prendas y accesorios para que tu look triunfe. Con todo esto, afirmamos que minimalismo es la opción más elegante de cara a ocasiones más importantes. En este sentido, en el día de ayer, Tamara Falcó pasaba un día agradable junto a su familia y amigos y, para la ocasión, apostaba por un vestido muy sencillo tipo túnica de corte midi y cerrado en el cuello. Como toque final y, para enmarcar la figura, un cinturón plateado. Se trata de un vestido en un color rosa pastel, un tono que le favorece mucho a su tono de piel y cabello.

Tamara Falcó es pura inspiración para todas las amantes de la moda, apostando por prendas sencillas que todas tenemos en nuestro armario. Si echamos un vistazo a sus redes sociales, nos percatamos de que apuesta por básicos, como camisas de rayas celeste y blancas, jeans de corte recto y gabardinas para su día a día, como este look de pantalón de pinza azul y camiseta de rayas azul y blanco, Tamara Falcó recurre al estilo parisino para ocasiones especiales. Para esta ocasión, nuevamente, apuesta por prendas atemporales como este vestido-túnica que combinó con unas sandalias de tiras, aprovechando las buenas temperaturas que vivimos. Sin más, un acierto absoluto el de Tamara Falcó.

Vestido camiseta minimal, de Zara (9,99 euros)

Vestido camiseta minimal Zara

Un vestido muy minimalista y sencillo que podremos usar en un sinfín de ocasiones.