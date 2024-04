Vicky Martín Berrocal se va de cumpleaños a Marbella con el top elegante que te hará olvidarte de tus blazers favoritas

Vicky Martín Berrocal lo ha vuelto a hacer, y no estamos hablando ni de enamorarse ni de irse de fin de semana a Marbella, si no de crearnos la necesidad de tener una prenda nueva en nuestro armario. Y esta vez estamos hablando de un top de estilo bustier, que ha hecho que nos olvidemos de nuestras blazers favoritas como ella en su maleta a la Costa del Sol, que nosotras le vamos a copiar en nuestra maleta para el puente de mayo. La pareja no quiso perderse el cumpleaños de un conocido empresario marbellí, José Carlos Moreno, en el Marbella Club, y ahí es donde hemos visto a Vicky Martín Berrocal con el top que necesitamos en nuestra armario, o al menos uno muy parecido. Los corsés se han impuesto a golpe de redes sociales y se han repetido hasta la saciedad en las propuestas de las pasarelas de esta primavera. Aunque no es una de las prendas más sencillas de combinar, existen ciertos trucos y looks que nunca fallan como el de la diseñadora andaluza.

Porque aunque Vicky Martín Berrocal es gran amante de los trajes completos con blazer para irse de fiesta, ahora lo ha cambiado por este top corsetero con botones. Si bien parecían haber quedado obsoletos desde que se abandonaran por completo allá por los años 50, cuando la silueta New Look de Dior y las cinturas mínimas perdieron importancia frente a las formas más naturales; la moda, en su afán por rescatar tendencias del pasado, ha querido recuperar los corsés y bustiers. Aunque no sabemos de dónde es el modelo que luce Vicky en la noche de Marbella, en Zara hay diferentes opciones en blanco y negro, y nosotras nos vamos a hacer con uno para copiar a la andaluza. Si bien es cierto que llevaban varias temporadas en un discreto segundo plano, esta primavera los corsés se han erigido como imprescindibles en el armario. Las razones van más allá de que las hermanas Kardashian los popularizaran hace años.

Vicky Martín Berrocal y su look de cumpleaños en Marbella. @vickymartinberrocal

Un estilismo de noche con el que Vicky Martín Berrocal ha vuelto a demostrar porque es una de las españolas mejor vestidas cada año, con un look que nos puede servir de inspiración para eventos esta primavera o para nuestra maleta de vacaciones para el puente de mayo.