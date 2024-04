Sandra Ibarra con vestido naranja y mantilla como madrina de la Exhibición de Enganches de la Feria de Abril

No solo de Feria de Abril vive Sevilla este domingo, 'Sevilla, Capital Mundial del Enganche', con unos 150 carruajes que son el "reflejo de las tradiciones" andaluzas y "un producto excepcional" para el valor de la capital como enclave turístico y cultural. La Real Maestranza ha acogido esta mañana la 38 Exhibición de Enganches, donde participaron 94 coches provenientes de toda España, Portugal y Bélgica con Sandra Ibarra como madrina este 2024. Porque mientras nosotras seguimos de resaca con los looks que vimos anoche en 'el pescaíto', con el desfile de IQ Collection, que no se quisieron perder Victoria Federica o Amelia Bono, ahora es el turno de analizar este estilismo protocolario de madrina, mientras las influencers y celebrities nos empiezan a enseñar a través de redes sus primeros vestidos de flamenca en esta Feria de Abril 2024. "Es un honor que hayan pensado en mí para un día tan especial, y más sin ser andaluza. Me hace muchísima ilusión", explicó Sandra Ibarra al conocerse que iba a ser la madrina de esta edición, y hoy por fin ha llegado el día de cumplir este sueño.

Sandra ha seguido a la perfección el protocolo que demanda este acto, con vestido en color naranja con las mangas abullonadas y de complementos peineta, mantilla beige y un mantón de Manila. O lo que es lo mismo, una madrina siguiendo el protocolo en este acto en La Maestranza. Pero no solo eso, el estilismo de madrina de excepción, Sandra Ibarra lo ha completado con salón de tacón beige, a juego con su bolso de mano y la tonalidad de sus pendientes y collar de perlas. El último año la madrina fue María de León, y el anterior Tana Rivera. La madrina de Exhibición de Enganches es elegida por su elegancia y su conocimiento de la cultura andaluza y de los caballos. Normalmente, suele ser una mujer destacada en la sociedad sevillana y en la cultura del mundo ecuestre. Durante la Exhibición de Enganches, la madrina -en este caso Sandra Ibarra- desfila a caballo por las calles de la feria, acompañada por un séquito de caballos y carruajes engalanados.

Sandra Ibarra como madrina. Gtres

El look de madrina de Sandra Ibarra. Gtres

Por Sevilla pasarán multitud de rostros conocidos con trajes de invitada, mantillas de flecos, estampados, colores y multitud de vestidos de flamenca.