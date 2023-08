Sara Baceiredo nos enseña la chaqueta vaquera perfecta que todas vamos llevar con pantalones estampados y zuecos en septiembre

Con septiembre a la vuelta de la esquina, esto solo puede significar que tenemos que guardar todas aquellas prendas que nos han acompañado durante todo estos meses y que tantos días de cenas con amigos, horas en el mar y looks de oficina nos han dejado. En verano, nuestro armario se vuelve más coloridos, con prendas más fluidas, cómodas y mucho más originales. Por ejemplo, el vestido de Rocío Osorno de Zara mini que se hizo viral en tan solo unas horas no hemos parado de verlo por las ciudades costeras de nuestro país, y es que se trata de un modelo muy cómodo que admite un sinfín de combinaciones. Sara Baceiredo es una de las influencers y referentes de nuestro país más jóvenes pero que a su vez tiene un recorrido muy largo en cuanto a las redes sociales. Ella tiene un estilo de lo más ecléctico, diferente y muy original, apostando siempre por prendas y accesorios muy arriesgados, como es el caso del casquete, un accesorio para el pelo muy en tendencia que pocas amantes de la moda se atreven a lucir. Ella combinó su casquete con una falda midi satinada y un tank top, una de las prendas que sí veremos también en otoño. Sin duda, la influencer, quien ha pasado unas vacaciones de ensueño por Chile con su familia, ha vuelto a su ciudad natal para desconectar antes de volver a la rutina en Madrid. Si bien hace unos días nos sorprendía con un chaleco que Sara Baceiredo combinaba con unos pantalones básicos y zuecos, el día de ayer subía a sus redes sociales un post en el que llevaba el pantalón con el mismo estampado, un pantalón blanco de fresas de High Spirits que ha causado tanta expectación que se ha agotado en web. Ella ha combinado estos pantalones con una chaqueta vaquera, la prenda estrella de todas las chicas que veranean en el norte y un imprescindible cuando llega el otoño.

Las chaquetas vaqueras, como hemos mencionado, son perfectas porque combinan con cualquier look, ya sea más elegante o casual. Podemos usarla incluso con faldas midi satinada y con sandalias de tacón, creando así un look muy otoñal que hace un equilibrio entre la sofisticación y el estilo casual del día a día. Carmen Gimeno, además de ser una de las influencers 50+ más icónicas de nuestro país, es una gran amante de combinar la chaqueta vaquera con falda midi, y así nos lo enseñó con una falda midi en tono amarillo flúor con una cazadora vaquera, Carmen Gimeno arriesgaba con un look de lo más diferente y ganaba. Para el día de ayer, Sara Baceiredo apostaba por un look muy sencillo, casual y en tendencia para pasar una tarde con amigas. Con chaqueta vaquera, top blanco ajustado, pantalones de un estampado muy original, de fresas y con zuecos marrones con tacón, Sara Baceiredo nos ha conquistado con este look que promete convertirse en el favorito de muchas chicas amantes de la moda este otoño.

Sobrecamisa denim bolsillo mid wash, de Massimo Dutti (59,95 €)

Sobrecamisa denim Massimo Dutti

Un look perfecto para las chicas que viven en el norte y para los demás que, a puertas del otoño, debemos introducir en nuestro armarios prendas como las chaquetas.