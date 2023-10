Sara Carbonero sale de su zona de confort en París con la chaqueta de flecos dorada para todas las noches de fiesta

Sara Carbonero es una reina de la moda, eso lo tenemos claro. Y lo ha vuelto a demostrar desde las calles de París, pero nada que ver con la pasada Semana de la Moda, ni la famosa plaga de chinches que no deja de salir por TikTok. La periodista se fue a la ciudad del amor hace unas semanas para rodar la campaña de otoño de su marca SlowLove y a día de hoy nos sigue compartiendo esos lookazos. El último que nos ha dejado es perfecto para el sábado noche con una chaqueta dorada de flecos con la que Sara Carbonero se sale totalmente de su zona de confort más boho. Aunque eso sí, los flecos y los tejidos metalizados no pueden volver a ser más tendencia este otoño 2023. Y para muestra, el estilismo de Sara. No obstante, los flecos si que son de su estilo bohemio, y los ha combinado con un vestido de tul estampado que es una maravilla.

Un estilismo 100% otoñal, aunque en España aún tengamos temperaturas más propias del verano, con lo que nos está costando poder estrenar las nuevas tendencias de la temporada. Por eso nos ha gustado tanto este look de Sara Carbonero desde París. Confirmado. Las prendas metalizadas siguen siendp una tendencia absoluta este otoño 2023. Firmas como Miu Miu o Chloé ya han apostado, por ejemplo, por los zapatos plateados, mientras que otras como Gucci, Michael Kors o Valentino lo han hecho por prendas de ropa como faldas o vestidos y por accesorios como bolsos. Y ahora es Sara con este chaqueta de su marca SlowLove.

Chaqueta dorada flecos, de SlowLove (99,99 euros)

Sobrecamisa dorada. SlowLove

Una sobrecamisa de tejido efecto piel en tono dorado con detalle de flecos en hombros, cierre central con automáticos y bolsillos laterales que Sara Carbonero ha estrenado combinándola con un vestido de tul estampado.