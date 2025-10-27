El secreto que reveló Victoria Beckham que demuestra que no es tan “pija” como parece

Desde el lanzamiento de su nuevo documental en Netflix, Victoria Beckham está revisitando -con humor y menos rigidez- momentos clave de su vida pública: de la era Spice Girl al mundo de las WAG y luego el salto a la moda, de los paparazzi a su rol actual como directora creativa y empresaria. Hoy, entre desfiles, familia y una empresa por liderar, la británica se permite reírse de sí misma y restarle solemnidad a ese personaje ultra-pulido que durante años la acompañó.

En una conversación reciente en el famoso pódcast, "Call Her Daddy", Victoria habló de estilo, fama y esos códigos de la moda que a veces pesan demasiado. Y allí dejó una anécdota que, más que polémica, funciona como recordatorio: detrás de la etiqueta "posh"hay una mujer con principios muy normales y un pasado mucho menos impecable de lo que su imagen sugería.

El “secreto” que reveló Victoria Beckham (y por qué cambia la percepción)

Victoria contó que, en sus primeros años de exposición, llevó un bolso de Louis Vuitton que no era auténtico. Nadie lo notó entonces -ni fans ni prensa-, pero Marc Jacobs, director creativo de la casa en aquella época, la llamó al ver las fotos y le dijo: "Te voy a enviar uno auténtico". Ella lo recuerda entre risas y con una coletilla que desactiva el mito: "No soy tan elegante como crees. No siempre".

La anécdota tiene más miga de la que parece. Por un lado, desarma el personaje de "Spice pija" que la perseguía desde 1994, por otro, humaniza a la diseñadora en un sector donde las apariencias pesan. En plena promoción del documental, Victoria elige mostrarse menos distante y más real, aceptando que la construcción de una marca personal también se hace de tropiezos, dudas e imperfecciones.

La diseñadora y su marca hoy: oficio, negocio y una estética afinada

Fundada en 2008, Victoria Beckham como firma ha ido puliendo un lenguaje propio: sastrería depurada, siluetas alargadas, paletas sobrias con acentos de color y una visión de lujo discreto orientado al uso real. La marca desfiló en Londres y París, ha expandido categorías (bolsos, gafas) y convive con Victoria Beckham Beauty, línea lanzada en 2019 centrada en fórmulas cuidadas y acabados luminosos. Su trabajo muestra disciplina de taller, consistencia creativa y un entendimiento claro de la mujer a la que viste: sofisticada, funcional y sin estridencias.