Victoria Beckham rompe su silencio: “Por dentro sonrío, pero nadie lo ve

Con su habitual elegancia y ese gesto impasible que ya forma parte del imaginario pop, Victoria Beckham ha decidido mostrarse, por fin, sin filtros. Este 9 de octubre, Netflix estrena su nuevo documental, una producción en la que la ex Spice Girl y diseñadora británica revisa su vida con una honestidad que sorprende incluso a sus seguidores más fieles.

El estreno tuvo lugar en Londres, en una noche marcada por el glamour y la emoción, con la presencia de su marido, David Beckham, y de tres de sus cuatro hijos -Romeo, Cruz y Harper-. La ausencia más comentada fue la de Brooklyn, el primogénito, que mantiene cierta distancia con el resto del clan. Sin embargo, la velada fue una celebración de familia, música y moda. Entre los asistentes, viejas amigas y cómplices de su época dorada: las Spice Girls, y su inseparable Eva Longoria, quien no quiso perderse el reencuentro.

"Una vaca miserable"

En el documental, titulado simplemente Victoria Beckham, la diseñadora aborda una de las preguntas que la han perseguido durante décadas: ¿por qué nunca sonríe? Con un tono entre el humor y la autocrítica, responde ella misma: "Soy consciente de que la gente piense que soy una vaca miserable que nunca sonríe. No se equivocan", admite con ironía. Y a continuación, ofrece su explicación más humana y divertida: "Cuando estamos en la alfombra roja, David siempre se coloca a mi izquierda. Y resulta que, cuando sonrío desde ese lado, salgo fatal. Por eso decidí no hacerlo. Por dentro sonrío, pero nadie lo ve".

Victoria Beckham, en París GTRES

Más allá del gesto, Victoria se atreve a explorar su vulnerabilidad. Recuerda su adolescencia como una etapa dolorosa, marcada por el acoso escolar y la sensación de no encajar. "Me acosaban, era torpe, no era sociable. Quería desesperadamente agradar", confiesa. Una revelación que contrasta con la imagen de perfección que proyecta hoy, pero que explica en parte su carácter reservado.

David Beckham, con su habitual tono protector, aporta también su mirada: "Cuando conocí a Victoria, ella era sonriente y alegre, tenía confianza... Pero eso comenzó a desaparecer". Esa pérdida de espontaneidad coincide con la separación de las Spice Girls en 2001, un punto de inflexión que dejó a la artista "perdida, sin propósito". La moda, y el trabajo minucioso en su propia firma, se convirtieron en su refugio y en la forma de reconstruirse.

El documental, dividido en tres capítulos, no es solo un retrato de una estrella reinventada, sino también el testimonio de una mujer que ha aprendido a vivir con la exposición mediática y a reconciliarse con su propia historia. "Gracias a mi marido por convencerme -y obligarme, sin darme otra opción-, David", bromeó Victoria durante la premiere.

Detrás de su rostro imperturbable y su estética minimalista, hay una mujer que, a los 50 años, parece más en paz que nunca con quien es.