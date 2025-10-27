Sara Carbonero reinventa las botas cowboy en 2025 con pantalones elegantes: su truco de estilo más inesperado

Sara Carbonero vuelve a enamorar con un look que solo ella podría llevar con tanta naturalidad. La periodista y cofundadora de Slowlove ha sorprendido con una combinación que reúne lo mejor de dos mundos: la elegancia del pantalón satinado y la fuerza del estilo cowboy. Un mix que, lejos de parecer arriesgado, se convierte en una de las fórmulas más inspiradoras del otoño 2025.

En su última propuesta para la firma que comparte con Isabel Jiménez, Sara posa con pantalones marrones de pinzas y unas botas cowboy de piel negra con bordados decorativos, un guiño al estilo western que vuelve a dominar las tendencias de esta temporada. El resultado es un look equilibrado, lleno de personalidad y con ese aire bohemio que se ha convertido en su sello inconfundible.

El truco que hace del estilo boho algo elegante

La clave del look está en cómo Sara logra integrar las botas cowboy —una prenda icónica del estilo boho— en un conjunto que, sobre el papel, podría parecer más formal. Al combinarlas con pantalones de sastre fluidos, consigue una imagen relajada pero pulida, ideal para los días en los que buscamos comodidad sin renunciar al estilo.

El top beige con botonadura frontal añade un toque casual y neutral, equilibrando los tonos tierra del look y aportando luminosidad. El estilismo demuestra que no hace falta recurrir a grandes artificios para vestir con gusto: basta con mezclar texturas, tonos cálidos y prendas con historia.

Un look que respira esencia Slow Love

La sesión de fotos, ambientada en un entorno terroso y cálido, encaja perfectamente con la filosofía de Slowlove: prendas cómodas, sostenibles y con alma. La marca, dirigida por Sara e Isabel, vuelve a apostar por tejidos naturales y siluetas fluidas que celebran la belleza de lo auténtico.

El peinado con ondas suaves y efecto despeinado y un maquillaje muy natural completan este look de inspiración bohemia moderna, en el que todo parece fluir sin esfuerzo. Un recordatorio de que el estilo no tiene que ver con la ostentación, sino con la actitud.

Las botas cowboy, el calzado más buscado de 2025

Si había alguna duda de que las botas cowboy seguirían marcando tendencia, Sara Carbonero acaba de disiparla. Este tipo de bota, que ya fue protagonista en las pasarelas y en el street style, se consolida como el calzado estrella del año. Su versatilidad es infinita: combinan igual de bien con vestidos vaporosos que con pantalones de traje, como demuestra la periodista.

Sara confirma así que el estilo boho puede ser elegante, moderno y perfectamente adaptable a cualquier ocasión. Con este look, redefine la estética western y la eleva a un nuevo nivel de sofisticación. Y, como siempre, lo hace fiel a sí misma: natural, inspiradora y con ese magnetismo tranquilo que la convierte en una de las mujeres más influyentes de la moda española.