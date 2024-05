Solo Carmen Lomana es capaz de hacer elegante unos pantalones cargo para cualquier ocasión

La elegancia innata de Carmen Lomana ya es tradición diaria. Si en los últimos días nos ha inspirado para vestirnos para la Feria de Abril, ahora nos dice que los pantalones pitillo tiene que volver a salir del armario esta primavera para ser la más elegante. Porque ella es elegancia extrema para todas las edades, inspiración diaria tanto con sus looks de calle, como para ir a trabajar o a un evento, y nos lo ha vuelto a demostrar sumándose al estilo coquette más tendencia. Hablamos del estilo 'coquette', bajo la premisa del concepto de la hiperfeminidad. Se trata de un estilo que no solo se centra en el mundo de la moda, sino que habla de romantizar el día a día, una nueva forma de ver el mundo y de definir así nuestra propia identidad. Y ahí también enmarcamos este look de Carmen Lomana con unos pantaloes cargo pitillo que están de regreso a la calle y al armario de las mujeres que más saben de moda. Un estilismo que Carmen ha elegido para una jornada de arte en Madrid.

A medio camino entre la estética militar y las influencias delstreetwear, los pantalones cargo llevan conquistado a la industria de la moda desde hace varias temporadas. En 2024 la prenda mantiene sus característicos bolsillos, tanto en los de corte ancho como en los ajustados. Y Carmen Lomana los ha combinado con un crop top blanco con mangas abullonadas, cinturón de cadenas y zapatos dorados. Elegancia y buen gusto. Ya el pasado invierno se comenzaba a apreciar cómo los pantalones cargo tomaban la delantera frente a otros modelos y comenzaban a alzarse como una auténtica tendencia. En primavera, el éxito de los mismos quedó más que confirmado a golpe de pasarelas, famosas y expertas en moda y, ahora, lejos de plantearse desaparecer, los pantalones cargo se erigen como imprescindibles de la temporada, siendo casi los nuevos pantalones vaqueros. Y Carmen Lomana nos lo ha dejado claro.

Carmen Lomana con pantalones cargo. @carmen_lomana

Unos pantalones cargo que Carmen Lomana ha combinado con un cárdigan de lo más 'coquette' con mangas abullonadas, camiseta blanca y sus zapatos destalonados bicolor favoritos de Chanel.