Carmen Lomana ya ha sacado del armario sus zapatos rojos favoritos de tacón sensato para la primavera

Carmen Lomana no para, ni el fin de semana disfrutando de la nueva colección de Dior y de Nebulossa e Eurovisión. Si por la mañana se iba a trabajar con un maravilloso traje blanco que estiliza a cualquier edad, por la noche acudía a la ópera para robarnos el corazón con este vestido blanco vaporoso con un lazo. Porque si el otro día Carmen Lomana nos robaba el corazón con su nuevo vestido azul que ha combinado consandalias de tacón sensato en rojo. Porque mientras seguimos pensando en el vestido de novia de la primera de Victoria Federica o en la boda de Garzón, ha llegado Carmen Lomana para sacar del armario sus sandalia de su firma española de calzado favorita, Isabel Abdo. Porque para nosotras hablar de zapatos siempre es una gran noticia, por algo somos las Carrie Bradshaw aquí tecleando en Madrid mientras el resto os tomáis el café. Pero es que la ocasión se lo merece, porque en el cielo de las sandalias seguro que se encuentran estas sandalias rojas de tacón sensato que acaba de sacar de armario con la llegada del buen tiempo nuestra querida Carmen Lomana para maravillarnos con un look de lo más cómodo y en tendencia para esta primavera 2024. Porque elevan cualquier look.

Pero volviendo a las sandalias doradas de tacón sensato de Carmen Lomana, son de firma española y de una de nuestras favoritas. Sí, amigas, estamos hablando de Isabel Abdo.Un claro ejemplo de que los sueños se cumplen. Porque como la socialite no se quitaba en este modelo en dorado, la diseñadora las ha creado en rojo pensando en Lomana. Una Isabel Abdo que ha conseguido su sueño, que la Reina Letizia luciera sus zapatos. Pero no solo la Reina, si no que ha conquistado a las mujeres más elegantes de España como Carmen Lomana. Y a nosotras también.

Carmen Lomana con sandalias rojas. @carmen_lomana

Easy Mule Red 5.5, de Isabel Abdo (240 euros)

Mule rojo. Isabel Abdo

Cuando llega el buen tiempo, Carmen Lomana no duda en sacar del armario sus sandalias doradas y las rojas favoritas para elevar todos sus estilismos más elegantes y glamurosos.