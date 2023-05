Solo Marta Sánchez puede convertir en glamuroso este conjunto sueltecito de 'animal print' de lo más estilizador para las mujeres de más de 50 años

Marta Sánchez acaba de cumplir 57 años, y no nos para de dejar lookazos con marca española. O lo que es lo mismo se ha unido al grupo de nuestras musas +50 como Carmen Lomana o Naty Abascal. Y hablando de firmas españolas, Marta Sánchez también ha querido apostar por firmas 'made in Spain' tanto para su vestido verde como para sus sandalias de cumpleaños. Si hace unos días Marta revolucionaba Instagram con su posado del verano avanzado desde las playas del Caribe, ahora nos enamora con su look 'animal print'. Si hace unas semanas era su querida amiga Vicky Martín Berrocal la que posaba en bañador pasando de los haters, luego fue Marta la que se escapó al Caribe y posó con un bañador que es perfecto para las mujeres de más de 50 años con mucho pecho. Porque mientras seguimos alucinando con que Tamara Falcó no tenga vestido a dos meses de la moda, el look de invitada de Victoria Federica o el vestido de Paula Ecehvarría, Marta Sánchez se ha marcado este lookazo desde Canarias, que aunque parece un mono, es un dos piezas de Lola Casademunt.

Porque si pensábamos que la tendencia 'animal print' no podía ser elegante y tiraba más para la estética choni, Marta Sánchez nos acaba de demostrar que es un error, al igual que lo hizo hace unos meses Carmen Lomana. Porque si muchas veces pensamos que el animal print roza más esa estética choni, Marta Sánchez nos ha dejado claro que también puede ser elegante en un estilismo clásico y minimal. Ni envejece, ni es vulgar ni está prohibido a una cierta edad. El 'animal print' ha vuelto esta temporada con mucha fuerza y Marta Sánchezte enseña cómo llevarlo en su versión más tendencia.

Un conjunto de 'animal print' de Lola Casademunt, que aunque parece un mono es un dos piezas con top y pantalón, al que Marta Sánchez le ha añadido un cinturón ancho para hacer 'cintura de avispa'. Además, lo ha combinado con una cazadora denim y sandalias de tacón.