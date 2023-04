Marta Sánchez es confundida con Rosana en el «Mask Singer» de Uruguay

Antes de que llegara a España de la mano de Antena 3, «Mask Singer» ya era un formato consolidado internacionalmente. Pero su llegada a España también provocó su adaptación en otros países latinos como Uruguay. De hecho, en el país latinoamericano muchas estrellas de nuestro país también lo son allí, donde también se consume nuestra música y nuestra televisión.

Si en 2022 Arturo Valls dejaba a todos boquiabiertos con su participación en «¿Quién es la máscara Uruguay?», al ser «Ahora Caigo» uno de los programas españoles más emitidos allí, en esta edición era una cantante la que sorprendía allí. En la primera gala del formato, la cantante Marta Sánchez era desenmascarada de su disfraz de muffin. Entre una de las anécdotas que dejó la noche es que uno de los investigadores le confundió con la cantante Rosana. Marta interpretó la mítica canción de Lady Gaga «Bad Romance», pero para ello decidió impostar un poco la voz para que no se la reconociera.

La propia artista ha querido compartir con sus seguidores sus sensaciones tras participar ayer en el show: «No sabéis como me divertí cantando en @lamascarauy en Uruguay!!! Toda una experiencia!!! Fue lo máximo!!!! Como dije allí, no soy mucho de disfraces, pero me parece divertido asumir nuevos retos como siempre he hecho en mi carrera durante 37 años. Gracias a todo el equipo del programa que me trató como una reina!! Repetiría mañana mismo!!».