Solo queremos ir a la nieve para estrenar estas 8 prendas de la nueva colección de Zara Ski

Si hay algo que desde Zara siguen demostrando con sus colecciones especiales una y otra vez es que saben cómo crearnos necesidades que ni nosotras mismas sabíamos queríamos. ¿La última? Enfundarnos en un total look de montaña para deslizarnos por la nieve como si fuésemos expertas. Cosa que no somos, pero estamos seguras de que con cualquiera de las prendas de la colección de Ski lo pareceríamos.

Y si eres de las que no hay invierno que no vaya como mínimo una o dos veces a Formigal, Baqueira o Andorra, estás de suerte, tanto tus estilismos de esquiar como de aprés-ski se han ganado un upgrade. Es cierto que no es la primera vez que el gigante de Inditex lanza un drop similar, ya son varias las temporadas que Zara deleita a las amantes de los deportes de invierno con prendas específicas para su práctica. Pero todo hay que decirlo, este 2025 se han superado, solo hace falta ver el trabajo editorial de la colección, si te gusta tanto la moda como a nosotras, te habrás dado cuenta de que no se trata de una colección más, luces que juegan con lo neón, planos detalle, estética hipercuidada y un hilo conductor con un objetivo claro convertir la ropa de nieve en objeto de deseo, y para nosotras lo han conseguido con matrícula.

Así es la nueva colección de Ski Zara

Por un lado, tenemos la parte técnica con prendas que van desde las camisetas térmicas con estampado geométrico, pasando por monos que estilizan como un guante, a plumíferos con tecnología especializada o bodys que te querrás poner durante todo el invierno. Y por otro, la más fashionista en clave aprés-ski, demostrando que esta corriente estilística no ha hecho más que llegar a nuestros armarios y donde podemos ver jerséis con detalles de jacquard de lo más calentitos, cazadoras de pelo muy a lo Jackie O y una de nuestras favoritas, unas botas de pelo con las que caminar por la nieve será como hacerlo por las nubes.

Jersey con alpaca jacquard (79,95 euros)

Jersey con alpaca jacquard. Zara

El clásico jersey de jacquard, pero elevado a "mood" alpes suizos en diciembre. Confeccionado en mezcla de alpaca, es de esos diseños que no solo abrigan: estilizan, aportan textura y funcionan igual de bien dentro de la estación como en tus looks de ciudad. Uno de esos básicos de invierno que parecen heredados, pero con el toque contemporáneo que solo Zara sabe clavar.

Mono water resistant windproof recco® (99,95 euros)

Mono water resistant windproof recco. Zara

Si alguna vez soñaste con un mono de esquí que te recogiera la figura como un guante, ya puedes dejar de imaginarlo. Este diseño técnico, resistente al viento y al agua, suma detalle RECCO® para mayor seguridad en pistas y ese fit impecable que estiliza piernas, cintura y hombros. Es de esas prendas que te hacen sentir pro aunque sea tu segundo día en pistas.

Camiseta térmica jacquard thermolite® (25,95 euros)

Camiseta térmica jacquard thermolite®. Zara

La capa base perfecta sí existe y está aquí: ligera, térmica, transpirable y con un estampado geométrico que podría pasar por un top de street style. El tejido Thermolite® mantiene el calor sin añadir volumen, así que es ideal tanto para esquiar como para usarla bajo jerséis y elevar cualquier look invernal.

Plumífero water resistant windproof recco® (159,00 euros)

Plumífero water resistant windproof recco. Zara

Un plumífero técnico que parece sacado del armario de una esquiadora profesional, pero con ese twist sofisticado que lo hace tan Zara. A prueba de viento y agua, incorpora tecnología RECCO® y un cinturón que marca la figura como ninguna otra prenda técnica suele conseguir. Te dará calor, estilo y mucha actitud en pistas y fuera de ellas.

Bota efecto pelo (79,95 euros)

Bota efecto pelo. Zara

Hay botas de nieve… y luego están estas. Con efecto pelo ultra suave y ese volumen glam digno de un après-ski en Gstaad, son las que transforman cualquier look en un lookazo. Además, son tan calentitas que caminar sobre la nieve literalmente se siente como hacerlo sobre una nube mullida.

Jersey con lana (79,95 euros)

Jersey con lana. Zara

Inspiración retro, gráfica y muy Alps-chic. Este jersey tipo cartel vintage de estación suiza es, directamente, un flechazo. Su cuello vuelto suma calidez y ese aire nostálgico que convierte cualquier outfit de montaña en un estilismo pensado al detalle. Perfecto con leggins térmicos, jeans o incluso falda midi.

Cazadora efecto pelo heiq xreflex™ (89,95 euros)

Cazadora efecto pelo heiq xreflex™. Zara

La cazadora más Jackie O en Saint-Moritz de toda la colección. El efecto pelo es suave, ligero y muy chic, mientras que la tecnología HEIQ XReflex™ potencia el aislamiento térmico sin añadir volumen extra. Una pieza pensada para quienes entienden que el après-ski es casi más importante que el esquí.

Body sculpted (39,95 euros)

Body sculpted. Zara

El body negro definitivo para llevar debajo del mono o como capa base estilosa. Confeccionado para recoger, moldear y elevar la silueta sin perder comodidad, es ese aliado secreto que hace que cualquier look técnico se vea pulido, limpio y muy lujoso. Una inversión que usarás mucho más allá de la nieve.

Así que ya lo sabes si necesitabas una excusa para reservar un fin de semana este mes de diciembre aquí la tienes, ahora solo necesitas convencer a tus amigas, tu pareja o irte a la aventura.