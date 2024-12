Si te vas a la nieve este puente de diciembre 2024, la nueva colección de Zara está pensada para ti

Estamos en diciembre. Momento en el que comenzamos a hacer los planes navideños más acogedores, nos quedamos el fin de semana en casa viendo los últimos estrenos de Netflix o nos escapamos a esquiar a la nieve con nuestra familia o grupo de amigos. Siendo sinceras, esta última cita es una de nuestras citas favoritas cuando empiezan a bajar las temperaturas. No solamente por la diversión de sentir la adrenalina al bajar las pistas, sino también por lucir los looks de esquí más modernos, favorecedores o de efecto tipazo. En estos momentos, la indumentaria para ir a la nieve se ha convertido en todo un deseo, donde además de buscar la funcionalidad de las prendas o los tejidos térmicos o impermeables adecuados, también estamos atentas a dar con el toque fashionista o en tendencia. Si has estado de ruta para comprar el estilismo de esquiar perfecto, te habrás dado cuenta de que es difícil dar con el que mejor sienta o más se adecúa a nuestro estilo. También debemos tener en cuenta que estamos hablando de ítems de un precio bastante elevado. Porque el hecho de esquiar o viajar a la nieve es caro. Pero, su correspondiente vestimenta, también. Eso sí, si siempre hemos tenido que acudir a las firmas especializadas en este tipo de deporte para tener en nuestras manos las piezas correctas. No obstante, ahora las marcas españolas low cost han puesto a nuestro alcance toda una colección de prendas, calzados y accesorios para esquiar que unen las tendencias con la comodidad, así como con la funcionalidad. A todo ello, cabe destacar que hemos encontrado algunos ítems con un precio mucho más ajustado y que podremos seguir dando uso en tanto dentro como fuera de la pista de esquí.

Un año más, Zara ha lanzado una de las colecciones más esperadas del año, como es su colección de ropa de alto rendimiento y après-ski diseñada para cubrir todo lo necesario para una escapada a la montaña. Como la marca gallega es la más inteligente, lo ha hecho en un momento estratégico en el que comienza el puente de diciembre, así como las fiestas navideñas. Momentos en los que nos escapamos unos cuantos días para desconectar de la ciudad y conectar con la naturaleza (así como para presumir de nuestros looks de esquiar de Zara). Asimismo, no estamos hablando de prendas al uso que solamente podremos recurrir en los momentos de disfrute en la nieve, sino que muchas de ellas las seguiremos utilizando en el street wear. Hablamos de los plumíferos estampados, los leggings térmicos o las botas de efecto pelo. Esta vez, Zara nos ha dado a conocer un sinfín de prendas para la nieve destinadas tanto a los fondos de armario neutros como llamativos. Sobre todo, destacan las tonalidades negras y blancas, pero con un toque galmuroso a través de un print geométrico en tonos fríos. También, darás con monos ajustados de una sola pieza monocromáticos o junto con plumíferos de efecto metalizado o pantalones con tirantes para combinar con jerséis de punto. En cuanto a accesorios, no te quedarás sin un par de guantes calentitos, una bolsa de viaje, gafas de ventisca o balaclavas.

Plumífero estampado, de Zara (149 euros)

Plumífero estampado. Zara

Pantalones estampados. Zara

Mono de efecto metalizado, de Zara (189 euros)

Mono de efecto metalizado. Zara

Pantalones con tirantes, de Zara (80 euros)

Pantalones con tirantes. Zara

Peto en negro, de Zara (90 euros)

Peto en negro. Zara

Mono ajustado, de Zara (100 euros)

Mono ajustado. Zara

Botas de efecto metalizado, de Zara (70 euros)

Botas de efecto metalizado. Zara

Botas de efecto pelo, de Zara (80 euros)

Botas de efecto pelo. Zara

Gafas de ventisca, de Zara (80 euros)

Gafas de ventisca. Zara

Hasta ahora, Zara nos ha mostrado las primeras prendas, calzados o accesorios de su colección para hacer esquí. Si tienes una escapada a la montaña dentro de pocos días y no tienes nada, échale un vistazo a esta lista de recomendaciones.