Solo Georgina Rodríguez se puede marcar este lookazo con maxi abrigo de pelo en la nieve

Porque a Georgina Rodríguez le da igual que sea o no tendencia, porque siempre lo rescata para la época más fría del año. Si en otras ocasiones hemos visto cómo los colores neutros se imponían en los abrigos de pelo, del marrón al blanco y, cómo no, el negro, esta temporada 2023 contamos con una novedad: los colores intensos y los estampados hacen su aparición. Y esta vez lo ha hecho en la nieve después de desfilar para Moncler.

El abrigo de pelo es la opción perfecta para acompañar estilismos festivos, pero también se adapta a un día en la oficina. Si bien firmas como Shrimps o Saks Potts llevan varias temporadas firmando estos abrigos en multitud de versiones (con estampado de cuadros en el caso de la primera o en colores brillantes, en el de la segunda), este oinvierno es posible encontrar versiones asequibles para poder copia a Georgina Rodríguez para un look 'après ski' con mono blanco y botas de nieve con pelo de vaca.

El look de nieve de Georgina después de ser modelo

No es la primera vez que vemos a Georgina Rodríguez desfilar, y parece que tampoco será la última. Y después del desfile de lo más espectacular en la nieve junto a Moncler, nos ha dejado este look 'après ski' de lo más glamuroso. Sus desfiles nunca son convencionales, y el Moncler Grenoble Fall/Winter 2025 Show no ha sido la excepción. Bajo el lema 'Altitude as an Attitude', la marca ha transformado la pista del Courchevel Altiport, ubicada en el corazón de los 'Trois Vallées' y a 2.008 metros de altitud, en una pasarela donde la moda y el paisaje alpino se han fusionado en un espectáculo visual inigualable.

Con la nieve cayendo y la temperatura bajo cero, Georgina Rodríguez emergió en la pasarela convertida en una auténtica diosa invernal. La influencer desfiló con un conjunto de Moncler Grenoble que capturaba a la perfección el espíritu de la colección: lujo técnico con un aire de dramatismo helado. La pieza central de su estilismo fue un vestido-jersey de lana gruesa en un tono crudo, con trenzados 'cable knit', silueta oversized y cuello vuelto, reforzando esa sensación de abrigo absoluto, perfecto para esas jornadas de après-ski más sofisticadas.