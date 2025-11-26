Los secretos de estilo de Eugenia Martínez de Irujo a sus 57 años

Eugenia Martínez de Irujo es una de las mujeres españolas con un estilo con sello personal. Se basa en una estética bohemia con una inclinación hippie propia de la década de los 70, que ha evolucionado desde su juventud, pero sin perder la máxima sofisticación. No solamente se ha limitado a perdurar en su fondo de armario, sino que se ha declarado como una herencia que ahora también defiende su hija, Tana Rivera.

Este 26 de noviembre, Eugenia Martínez de Irujo cumple 57 años con los que protagoniza un legado de estilo de lo más seguido por miles y miles de mujeres. Se ha convertido en una extensión de su personalidad y lo utiliza como una herramienta de comunicación con la que defiende lo effortless. Lo más característico es que se suma a las tendencias del momento para rienterpretarlas y adaptarlas a sus looks con los que sorprende tanto en las redes sociales como en sus apariciones públicas. Esta vez, hablamos sobre las claves de estilo de Eugenia Martínez de Irujo para conseguir cautivarnos con su estilismos.

Un estilo bohemio de los 70

Como decíamos, la aristócrata se define por un estilo bohemio en el que encontramos referencias de los 70, pero actualizadas. Hablamos de tejidos naturales, importancia de lo estampados étnicos o florales y una fusión con el glam disco a través de una explosión de color. Con todo ello, crea un simbolismo de libertad, romanticismo y desenfado donde destacan los cortes relajados o la feminidad sin rigidez.

Algunas de las prendas que más encontramos son los vestidos fluidos o con movimiento, los chalecos o los vaqueros campana, entre muchas más. Asimismo, debemos tener en cuenta que todo lo mezcla con sus raíces, es decir, con guiños andaluces (como también hace su hija). En diversas piezas observamos detalles minuciosos como volantes, bordados o referencias flamencas.

Eugenia Martínez de Irujo. Gtres

Una explosión de color

En el armario de Eugenia Martínez de Irujo no puede faltar una gama de colores explosiva que sube el ánimo, la felicidad y la vitalidad cada mañana. Los verdes esmeraldas, los rojos intensos o los naranjas que muchos de nosotros no nos atrevemos a llevar, pero la celebridad lo hace con mucho estilo. Gracias a ello, inspira a muchos de nosotros a salir de los clásicos suaves o neutros con los que son fáciles de conformar estilismos.

Y no solamente hablamos de los tonos más llamativos, sino que también juega con algunos efectos de los materiales, como los metalizados, que ayudan a captar todavía más la atención de sus seguidores o comunidad. U otros elementos glamurosos, como el glitter, las lentejuelas o las diversas texturas que dan movimiento y ganan volumen.

Eugenia Martínez de Irujo. Gtres

A todo ello, arriesga y no tiene miedo en cuanto a jugar con la moda. Sin ninguna duda, se declara una fanática de las combinaciones de colores o, también conocido como el mix&match. Esto quiere decir que viste conjuntando varias tonalidad que tradicionalmente son opuestas o que no solemos ver tanto. Y también ocurre con los estampados, que podemos verle con uno floral junto con otro más étnico, entre otros variados. En definitiva, se tratan de contrastes armoniosos que consiguen un equilibrio sensato.

La importancia de los accesorios

Y el añadido final que no puede faltar en un buen estilismo de la celebridad: los accesorios. Son la guinda del pastel que contemplan el más es más, desde con joyería hasta con bolsos de lo más bohemios o los cinturones que no pasan nada desapercibidos. Todos ellos defendiendo la artesanía, la herencia o la personalidad de sí misma donde no solamente suman como estética, sino también como carácter.

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo. Gtres

Eugenia Martínez de Irujo ha conseguido cautivar con un estilo propio, característico y seguido por muchas mujeres. No solamente es una demostración de una estética que ha evolucionado siendo fiel a una esencia, sino de un buen fondo de armario que se reinterpreta, no se modifica.