Sonsoles Ónega arrasa con el pantalón de tiro alto rosa que van a adorar todas nuestras madres

Sonsoles Ónega es mi periodista favorita, lo he dicho muchas veces ya, pero no me canso de decirlo. Radiante de felicidad, Sonsoles Ónega ha reaparecido este miércoles para presentar públicamente su novela 'Las hijas de la criada', con la que ha conseguido el 'Premio Planeta' este año, acompañada por todos sus seres queridos. Y nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en su look, porque la periodista de Antena 3 tiene un estilo muy propio y marcado, siempre combinando prendas de marcas como Zara con otras más exclusivas. Pero si hay un uniforme que no puede faltar en su armario, eso son los pantalones de tiro alto y las camisas. Y como siempre, nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en su look, porque siempre va a la moda y a la tendencia, y lo ha vuelto a demostrar. Además, Sonsoles Ónega es de esas mujeres que conoce su cuerpo a la perfección y sabe lo que más la favorece, y nadie la saca de su zona de confort estilística. Hoy lo ha hecho con estos pantalones rosas de tiro alto que van a adorar nuestras madres.

Un uniforme que ya es propio de Sonsoles Ónega con camisa blanca y pantalones palazzo de tiro alto, con cintura marcada, perfecto para las mujeres más bajitas. Porque si hay un tipo de pantalón que estiliza a las mujeres que como ella, o nosotras, medimos menos de 1,60 centímetros, esos son los pantalones palazzo. Los pantalones palazzo tienen su origen en los años 60, pero como en la moda todo es cíclico, en los últimos años han vuelto con más fuerza que nunca. Su cintura alta y su caída fluida crean una silueta alargada y favorecedora que realza la feminidad de cualquier figura. O lo que es lo mismo, son perfectos para las mujeres bajitas, y Sonsoles Ónega lo ha vuelto a demostrar con estos de color rosa para dar un toque de color a los días más fríos.

Sonsoles Ónega con pantalones rosas. Gtres

"Sí, yo toco madera todas las mañanas, la madera que tengo aquí, el serrín, porque a veces cuando las cosas van muy bien siempre pienso que da miedo", ha dicho radiante Sonsoles Ónega en esta presentación.