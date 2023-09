Sonsoles Ónega muestra su durísima rutina de ejercicios que asegura un cuerpo 10

Sonsoles Ónega no siempre se ha sentido cómoda al compartir cosas sobre su vida más personal en las redes sociales. Sin embargo, se debe a su público y poco a poco va superando las reticencias iniciales hacia abrir parcelas de su privacidad. Así, por sorpresa, en su nueva faceta como influencer, pues también es un reclamo publicitario para las marcas, la presentadora ha mostrado cómo se machaca para lucir un cuerpo tan admirado como el suyo. No puede ocultar que debe sudar la gota gorda para estar espectacular, pero la dura sesión de ejercicio bien merece la pena, no solo por lo que se puede observar a simple vista, sino también por lo bien que se sienta después de quemar adrenalina y reducir los niveles de cortisol.

Sonsoles Ónega en la presentación de su nuevo espacio Antena 3

A Sonsoles Ónega siempre le han interesado los deportes, pues desde que se presentó ante la audiencia frente a las cámaras ha demostrado tener una silueta muy trabajada. Eso sí, qué hacía para tener esos músculos tonificados era un misterio. Hasta ahora. La presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’ ha mostrado la rutina de ejercicios que está siguiendo ahora. Un duro entrenamiento que justifica su anatomía a los 45 años, que encierra mucho poder de superación y esfuerzo, como ella misma ha querido trasladar a sus fans.

“¡Yo te digo por qué! Porque es lunes y hay que empezar la semana con un chute de energía. Cuesta la vida, siempre lo digo, pero es peor la pesadez de un día sobre otro. Me gustaría hacer más, pero siempre es suficiente el tiempo que tengas. Por poco que sea. Creo que una de las claves es encontrar el ejercicio que te sienta bien o que te ayuda a sentirte mejor. Si yo puedo, tú puedes”, anima la presentadora a sus seguidores a seguir su ejemplo y no dejarse llevar por la pereza. Pero, además, ha dejado entrever cómo le gusta a ella sudar para sentirse bien y es que el ejercicio que realiza no es del todo conocido, aunque cada vez gana más adeptos.

Sonsoles Ónega ha desvelado que el secreto de sus tonificados músculos está en el TRX, una práctica deportiva que moldea el cuerpo, sin descompensarlo, pues no implica el levantamiento de peso. Una modalidad deportiva que consiste en realizar ejercicios en suspensión, utilizando para ellos unas bandas de medida regulable sujetas en el techo, por lo que el peso a levantar es el del propio cuerpo.