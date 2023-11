Tamara Falcó se adelanta al invierno en la oficina con la bomber más pija que lleva con pantalones de traje

Tamara Falcó e Íñigo Onieva nos siguen dejando instantáneas de su viaje de lo más romántico a la Costa de Amalfi en esta eterna luna de miel que viven hace meses. Porque los recién casados, después de su verano de ensueño enlazando viajes, ahora están haciendo lo mismo cada fin de semana en un país diferente. La costa amalfitana recorre uno de los lugares con más encanto del sur de Italia, y este ha sido su último destino este fin de semana. En una ribera accidentada, pequeñas playas escondidas, pueblos pintorescos y el azul omnipresente del mar Tirreno conforman una zona que es sinónimo de lujo y turismo con glamour. Y obviamente, no hay viaje en el que nosotras no nos fijemos en los looks de Tamara Falcó, si ayer era una camisa de rayas, hoy es una bomber plateada de lo más pija. Porque este inicio de semana va de los looks de la Reina Letizia en su viaje a Dinamarca, pero también de los de la marquesa de Griñón a Italia.

Ya sabemos que la bomber llegó para quedarse en nuestras vidas, y también en el armario de las mujeres que mejor visten. Y Tamara Falcó la ha metido en su maleta de viaje, en gris con un toque de brillo tirando a plateado, pero nada de choni, si no una bomber pija de esas que representan tanto su estilo. Porque si los demás humanos llevamos la bomber con vaqueros, ella lo hace con pantalones de traje para marcarse un estilismo que es perfecto para ir a la oficina este invierno.

Tamara Falcó con bomber. @tamara_falco

Veremos si Íñigo Onieva nos sigue regalando estilismos de Tamara Falcó en esta viaje a Amalfi, o ya la próxima vez que veamos a Tami sea en su cita de los jueves por la noche con 'El Hormiguero'.