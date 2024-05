Soraya Arnelas regresa a Eurovisión con un mini vestido cañero y guantes de efecto piel para dar los 12 puntos

Soraya Arnelas impresiona a todos los espectadores de Eurovisión 2024 con un mini vestido estilo blazer para dar los 12 puntos a Israel. La noche no ha ido como esperábamos, puesto que finalmente España ha ocupado la 22ª posición del ranking con la propuesta de la canción 'Zorra', de Nebulossa. Aunque el país estuviera dividido entre los que la aman (y la cantan a rabiar) y los que la siguen odiando, lo cierto es que durante la actuación el público no paró de bailar y cantar la letra con toda la energía que se vive en Eurovisión. Desde el principio de las votaciones por parte del jurado profesional, ya se podía ver cuál era (y, finalmente, ha sido) el claro favorito de esta edición. Y es que Nemo Mettler es el ganador de Eurovisión 2024, representante de Suiza, que ha conquistado a todos los fans del formato tanto con el tema 'The Code' como con su puesta en escena, así como con su look al más puro estilo coquette. Pero eso sí, si debemos hablar de un tema que ha dado mucho de qué comentar, además de la polémica por la descalificación de Países Bajos en Eurovisión, es sobre el estilismo de cada uno de los candidatos. Desde los más glamurosos, como Mery Bas de Nebulossa con el mono ajustado de 63.000 cristales de Michael Costello, hasta los más extravagantes como Bambie Thug de Irlanda con una caracterización de lo más fantasía. Pero, si debemos hacer mención a un look inesperado a la par que cañero es el de Soraya Arnelas para dar los 12 puntos.

El momento de las votaciones es uno de los más tensos de la noche, puesto que ya sabemos que España no suele salir muy beneficiada. También, no cabe duda de que en cada edición los españoles esperamos ansiosos al turno de nuestro país para ver qué puntos otorgamos a los correspondientes países y qué look ha escogido la celebridad o el periodista en cuestión. Este año ha tomado el relevo de conectar con el Malmö Arena de Suecia desde la playa de Benidorm Soraya Arnelas . La cantante ha escogido un mini vestido estilo blazer en color klein, ajustado, y con un cinturón para resaltar la zona de la cintura. Lo ha combinado con botines de tacón y guantes altos de efecto piel, así como con un peinado clean look para potenciar la estética rompedora que ha mostrado. Es de costumbre que los representantes de España que han ido a Eurovisión sean los encargados de anunciar los 12 puntos, como ya ha ocurrido con Ruth Lorenzo. Recordemos que Soraya Arnelas participó en Eurovisión 2009 con el tema 'La noche es para mí', edición en la que ocupó la penúltima posición.

Soraya en Eurovisión 2024. @soraya82

Soraya Arnelas se ha convertido en toda una inspiración con su look glamuroso, pero cañero, para otorgar los 12 puntos del televoto español a Suiza, país que se ha proclamado ganador.