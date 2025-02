Soy editora de moda y esta es toda la inspiración 'fashion' que necesitas para arrasar en la MBFWMadrid

Desde hace unos días Madrid es la capital por excelencia de la moda, y aunque hoy se termina Madrid es Moda, esta semana sigue la fashion madness en la capital con el comienzo de la 81.ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Una edición en la que los diseñadores españoles compartirán con el mundo sus propuestas para la temporada otoño-invierno 2025/2026 desde el ya icónico pabellón 14.1 de Ifema y que se alargará desde el 20 hasta el 23 de febrero. ¿Ahora bien nuestra pregunta es, vas a pasearte estos días por la MBFWMadrid? En caso afirmativo y con la duda del que me pongo presente, consideranos tus hadas madrinas para la ocasión. Hemos rastreado los looks de street style que nos han ido dejando estas semanas las influencers en pasarelas internacionales como la de Copenhague o Nueva York y nos hemos dado cuenta de que toda la inspiración que necesitas para triunfar está ahí.

Las semanas de la moda son ese momento del año en el que prácticamente todo está permitido en el mundo 'fashion', son esos días en los que la creatividad sale del armario para decir aquí estoy yo y sin lluvias a la vista, el clima en los próximos días en la capital madrileña será la guinda perfecta para presumir de outfit. Aquí te dejamos algunos de nuestros favoritos.

Look 1

Empezamos con Tessa Vicky Elisa van Montfoort y uno de sus looks para la Copenhague Fashion Week. Por si no la conoces, ella suele tener un estilo bastante colorido, pero en este caso ha jugado con colores básicos qué unidos dan como resultado un outfit 10. Recuerda que los detalles son tus mejores aliados para elevar un estilismo básico, ahí es donde entra en juego su divertida corbata y minibolso.

Look 2

Otro de nuestros looks favoritos de la CPFW ha sido este de Caetana Botelho Afonso, con un estilo portugués muy marcado, la influencer apostó por la tendencia sporty-chic con sudadera, y bolso brilli-brilli con forma de balón, el toque chic del conjunto lo puso la falda midi marrón de piel con abertura delantera y bolsillo, como si de un mandil de cocina se tratase.

Look 3

Y llegó el turno de NYFW, Vic Montanari es una de las mejores amigas de Caetana y no hemos podido evitar compartir su lookazo paseando por las calles de la gran manzana. Desde la diadema granate a juego con el bolso, pasando por el abrigo amarillo, pasando por el vestido, los zapatos de ante y las medias de red, todo en él es una auténtica declaración de estilo que grita semana de la moda por donde se mire.

Look 4

Si te gusta la estética de lujo silencioso, la sofisticación de Tamara es todo lo que necesitas para triunfar en la próxima MBFWMadrid. La influencer nos ha vuelto a demostrar que no siempre la extravagancia es necesaria en un look de street style. Ella ha jugado con diferentes tonalidades de burdeos, sí, ese color que estaba por todas partes en 2024 y al que en este 2025 parece que le está ganando el pulso el marrón, pues no amiga, el burdeos no se va a ir a ninguna parte. Atrévete con un total look como este (medias incluidas) y sacarás matrícula de honor en estilo.

Look 5

No podía faltar en esta lista Emili Sindlev, por si no lo sabías estamos obsesionadas con su estilo y sus rizos. Su look es una lección magistral de estilo y cómo combinar diferentes texturas y estampados y ser la mejor vestida del lugar. Empecemos por la elección del azul bebé como el punto focal del estilismo, tanto el abrigo de pelo como la camisa de rayas se llevan más que un buen aprobado, pero sin duda combinarlo con unos pantalones anchos y unas botas de estampado animal es la guinda que ha hecho que este outfit sea amor a primera vista.

Look 6

Y terminamos con otra de nuestras musas favoritísimas en las semanas de la moda de todo el mundo, Leonie Hanne es una de esas influencers que siempre sabe como destacar allá donde vaya. Y aunque en la pasada NYFW nos ha vuelto a dejar lookazos increíbles, llenos de color y personalidad, hemos elegido este total look negro para que veas que con un toque de magia hasta el negro puede ser tu mejor aliado en la próxima MBFWMadrid. El estampado de cebra está ganando pulso al de leopardo y este look de Leonie no deja duda de ello, tanto gafas de sol como zapatos le dan ese aire chic que eleva cualquier look.

Ahora que ya tienes toda la inspiración que necesitas para triunfar en Ifema en los próximos días, ¿con cuál de ellos te quedas? Nosotras ya tenemos nuestros favoritos.