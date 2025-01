7 tendencias clave que hemos visto en la Copenhagen Fashion Week y triunfarán en los estilismos desenfadados

La Copenhagen Fashion Week se ha convertido en uno de los eventos de moda más deseados por las editoras a nivel internacional. Las razones son sencillas y todo tiene que ver con la vestimenta casual a la que hacemos recurso día tras día. Por un lado, además de darnos a conocer todas las tendencias de la temporada correspondiente, también se ha posicionado como una fuente de sabiduría del sector en relación con el descubrimiento de nuevas marcas que han invadido los fondos de armario (como Rotate o Gestuz). Por otro lado, no solamente encontramos los detalles sobre lo que más se llevará en otoño-invierno 2025 sobre la pasarela, sino que también en los looks de las invitadas. Predominan los colores llamativos, la combinación de estampados, la atención a todo tipo de complementos y el estilo maximalista con un toque effortless.

Esta semana está siendo intensa, pero mágica en el mundo fashion. Este lunes 27 de enero arrancaba tanto la Semana de la Moda de la Alta Costura en París como la Copenhagen Fashion Week, mostrando cada una de ellas una faceta distinta del sector. Mientras que la primera ha sido la protagonista de la colección Primavera-Verano 2025 de Chanel, Dior, Schiaparelli o Valentino (dejando a la vista las tendencias de invitada), la segunda ha alcanzado hacer viral sus desfiles gracias a todos los ítems, accesorios o calzados que llevaremos durante 24/7. Y es que, uno de los puntos a favor que conserva el evento celebrado en la capital danesa es la fácil accesibilidad a la hora de conseguir o replicar cada uno de los diseños que los directores creativos presentan. Asimismo, el estilo de vestir tan desenfadado (pero, a la vez moderno y chic) de las chicas escandinavas ha dado la vuelta al mundo, posicionándose como una de las estéticas más deseadas.

Todas las tendencias de la Copenhagen Fashion Week Otoño-Invierno 2025

La presentación de las colecciones Otoño-Invierno 2025 de la Copenhagen Fashion Week finaliza este viernes 31 de enero a las 19:30 horas de la mano de Stine Goya. Y es que durante estos últimos días hemos estado atentas a cada uno de los desfiles con la intención de cazar a tiempo todas las tendencias que veremos en los próximos meses en los estilismos desenfadados. Porque en marcas como Bonnetje, Herskind o Skall Studio hemos dado todos los detalles que se aplicarán en los uniformes effortless en relación con tipologías de prendas, colores que más llevaremos o materiales favoritos. ¡Te contamos todo!

Gabardinas de corte midi

Desfile de Filippa K en la Copenhagen Fashion Week. @cphfw

Las gabardinas son una de las prendas de vestir que no solamente han brillado en la Copenhagen Fashion Week, sino que también en los looks de las invitadas tanto durante dicho evento como en semanas previas. Esta vez, hemos seleccionado este diseño que Filippa K ha presentado este jueves, una de las marcas más neutras, así como clásicas.

Predominancia por el verde oliva

Desfile de Baum und Pferdgarten en la Copenhagen Fashion Week. @baumundpferdgarten

Además del Mocha Mousse o rosa empolvado, otro de los colores que se llevarán durante la temporada es el verde oliva. Sobre todo, ha inundado la colección Otoño-Invierno 2025 de Baum und Pferdgarten a través de medias transparentes, conjuntos, prendas de efecto charol o abrigos de corte mini.

Prendas plisadas con transparencias

Desfile de MKDT Studio en la Copenhagen Fashion Week. @mkdtstudio

Las transparencias se seguirán llevando tanto en looks de invitada como en los más casuales. Asimismo, los materiales fluidos, así como ligeros, serán todo un must have durante la temporada, como el plisado en diferentes prendas, como blusas, pantalones o faldas. Se trata de una de las mejores elecciones cuando quieres conseguir una estética más relajada o rebajar un look. A lo largo del desfile de MKDT Studio hemos observado una gran predominancia tanto de faldas como de blusas o capas.

Capotas de lana

Desfile de Skall Studio en la Copenhagen Fashion Week. @skallstudio

Si decíamos que las bandanas de lana se llevarían hasta la saciedad, ahora damos la bienvenida a las capotas de lana. Se trata de un accesorio que Skall Studio ha incorporado a su colección este miércoles, pero que ya la estábamos viendo en los estilismos de las editoras de moda. Agregan un toque cozy, acogedor y favorecedor a cualquier uniforme casual o, incluso, para ir a la oficina con mucho estilo.

Preferencia del efecto ante

Desfile de Herskind en la Copenhagen Fashion Week. @herskindofficial

Seguiremos llevando el efecto ante en todos los formatos según la Copenhagen Fashion Week, tanto en prendas de vestir como en accesorios o calzados. Tal y como confirma Herskind, sobre todo, llamará la atención en tonos chocolate, una de las tonalidades que más favorece a todos.

Todo al denim

Desfile de Won Hundred en la Copenhagen Fashion Week. @wonhundred_official

El denim también será una verdadera perdición en todas las vestimentas. No solamente porque haya triunfado en la colección de Won Hundred, sino porque se trata de uno de los materiales que también estamos viendo en los últimos meses por parte de las editoras de moda.

Pantalones de efecto satinado

Desfile de Bonnetje en la Copenhagen Fashion Week. @bonnetje.official

Volveremos a sacar de nuestro fondo de armario los pantalones de efecto satinado. Hablamos de una prenda de vestir que ya estaban comenzando a llevar las celebridades, pero Bonnetje nos ha dejado más que confirmado que así será. Perfectos para llevarlos tanto para dar un toque chic los looks desenfadados para el streetwear como para ir a la oficina junto con una americana.

Tras finalizar tanto la Semana de la Moda de la Alta Costura en París y la Copenhagen Fashion Week, el próximo 6 de febrero tendrá lugar la celebrada en Nueva York, donde nos reencontraremos con más tendencias a tener en cuenta.