Stella del Carmen tiene claro que el jersey gris es la tendencia del invierno que vamos a seguir llevando en primavera

El jersey gris es la prenda estrella para dar la bienvenida a estos primeros días fríos de primavera y de abril. Tenemos muchas pruebas y ninguna duda. Y es que en los últimos días lo han lucido Vicky Martín Berrocal, Amelia Bono, y ahora también Stella del Carmen para ver procesiones de Semana Santa en Málaga junto a su padre Antonio Banderas. Unas fotos, que aunque obvio, son de hace unos días, nos acaban de llegar este miércoles a las redacciones, y nosotras no podíamos pasar por alta el hace este estilismos de Stella. Durante estos días de celebración, el actor y su hija han sido vistos por las cámaras de Europa Press, como puedes ver en el vídeo de arriba, paseando por las calles malagueñas cogidos del brazo. A pesar de las lluvias que marcaron el inicio de la Semana Santa, el actor expresó que estaban disfrutando del momento "a pesar del tiempo". El propio actor publicaba en su Instagram una imagen junto a su hija en un balcón con vistas privilegiadas a la procesión de la Virgen de la Esperanza: "Anoche, en Málaga, con mi hija Stella del Carmen, y La Esperanza al fondo". Y ahora podemos ver bien loslooks de Stella del Carmen con un jersey de escote 'Bardot' negro, y el jersey gris que tanto nos ha llamado la atención, porque es la tendencia de invierno que las famosas se han llevado para empezar la primavera.

Unos jeans que ha combinado con el jersey gris del invierno que no nos vamos a quitar en este frío inicio de primavera. Abrigos grises, pantalones vaqueros de color gris y, por supuesto, jerséis grises se dibujan ya no solo como básicos de fondo de armario a los que prestar atención, sino que se convierten en auténtica tendencia. Una tendencia a la que no se ha podido resistir ha volverlo a sacar del armario antes que llegue el calor. Eso sí, la hija de Antonio Banderas nos lleva ventaja porque lo ha lucido en la Semana Santa de Málaga. Más allá de ser un simple básico de fondo de armario, los jerséis grises se convierten en una de las prendas en tendencia del invierno que todas están llevando en este inicio del mes de abril.

Stella del Carmen en Málaga. Gtres

Lo que queda claro, es que vamos a aprovechar estos días que aún nos quedan de frío para seguir llevando nuestros jerséis grises favoritos del invierno, ya sea con vaqueros, faldas satinadas, globo o pantalones de pinza a la oficina.