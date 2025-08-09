Tamara Falcó tenía que llevarse este look hippie a Maldivas: camisa de firma francesa + falda de flores

Estamos solamente en el comienzo. Tamara Falcó está disfrutando de sus vacaciones en Maldivas junto con Íñigo Onieva e Isabel Preysler, localización paradisíaca en la que ya nos están mostrando una serie de lookazos de lo más afines a sus estilos. Y, como también lo han mostrado en anteriores ocasiones, son una declaración de intenciones en cuanto a cómo sacar partido al estilo bohemio o effortless que tanto está de moda este verano (y spoiler: se seguirá llevando en otoño). Por lo que, la marquesa de Griñón acaba de mostrarnos un nuevo estilismo que pensamos analizar y comentar en nuestra sección.

Ya lo vivimos hace cuestión de semanas. Tamara Falcó recorrió la Costa Azul con una maleta repleta de prendas en tendencia, bonitas y favorecedoras que todavía estamos a tiempo de lucir. Creó necesidades con las faldas largas coloridas, los vestidos camiseros más cómodos e infalibles o el estampado de lunares como buena sabia de la moda. Porque, por si no lo sabias, este print no se quedará en los meses más calurosos, sino que también lo veremos en la próxima temporada. Ahora bien, ha cambiado a un entorno que abraza una estética más relajada con materiales livianos, pero sin quedarse atrás con esta apuesta que últimamente estamos viendo en su armario en relación con los colores vibrantes y los estampados étnicos. Esta vez (o, hasta ahora), no le hemos visto haciendo match con sus familiares, como enseñó en las últimas publicaciones junto con su marido y la bata del hotel de lujo (de lo más apta para llevar por la calle) o el estampado de rayas con su madre al aterrizar en el destino.

Las prendas más hippies para este verano, según Tamara Falcó

Además de que las faldas midi son una de las tendencias de este verano, Tamara Falcó las ha acentuado todavía más como hemos visto en las últimas semanas. Esta vez, seguimos con la línea relajada, así como bohemia, de su estilo con un total look que no ha dejado indiferente a nadie. Es más, ha creado la necesidad de replicarlo y nosotras sabemos cómo. Se trata de una camisa en rojo con un estampado floral y detalles de nido de abeja propia de Maison Hotel, una firma francesa que se inspira en la búsqueda de prendas vintage que hacen referencia a la influencia de los años 60 y 70. Un diseño de lo más hippie que ha combinado con una falda en rosa con estampado de flores, también.

Camisa de estampado floral, de Maison Hotel (110 euros)

Camisa de estampado floral. Maison Hotel

Un estilismo al que también ha añadido complementos para elevarlo, como un cinturón al estilo fajín en blanco o un collar con conchas. Y, como decíamos, solamente estamos en los primeros pasos de todos los looks de Tamara Falcó en Maldivas o, también, de Isabel Preysler.