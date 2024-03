Tamara Falcó tiene la chaqueta que todas las amantes de la moda desearán tener este marzo y la combina con bailarinas

Tamara Falcó está pasando el fin de semana con amigos en un viñedo, disfrutando del buen vino, la gastronomía y todo lo que envuelve pasar unos días relajados con tus seres queridos. Ella, que tiene un estilo inconfundible de lo más sencillo, elegante y muy sofisticado, para esta ocasión ha optado por un look que no ha dejado indiferente a nadie y muy acorde a la ocasión. Con un pantalón cómodo de pernera ancha, una camiseta básica y una chaqueta con bolsillos en color camel, el toque final reside en las bailarinas que tan de moda están. Tamara Falcó es pura inspiración para muchas chicas que la siguen en su cuenta de Instagram a fin de tener una referencia a la hora de vestir. Es una fiel defensora de las prendas básicas de fondo de armario, como este look de pantalón de pinza azul marino y camiseta de rayas marineras que Tamara Falcó combinó con stilettos azul marino, un look perfecto para un evento de noche en los que la gastronomía y el arte se fusionaban.

Tamara Falcó es la prueba de que el 'menos es más', y es que, si echamos un vistazo a su cuenta de Instagram, nos damos cuenta de que ella solo usa prendas atemporales, sencillas y muy clásicas, es decir, lleva a rajatabla el concepto de 'armario cápsula' al que todas las amantes de la moda aspiramos. Una gabardina, unos pantalones de pinza, un jersey de lana y una camisa blanca de gran calidad. En cuanto al calzado, unas bailarinas, unos stilettos y unas botas tipo Chelsea. Estas son algunas de las prendas que abundan e en el armario de Tamara Falcó y con las que podemos crear un sinfín de looks, siempre y cuando las adaptemos a nuestro estilo y personalidad. Sin más que añadir, este look de Tamara Falcó es elegante, discreto y muy cómodo, por lo que podemos cogerlo como inspiración y adaptarlo para el día a día.

Cazadora corta soft, de Zara (29,95 euros)

Cazadora corta soft Zara

Tamara Falcó luce excepcional con esta chaqueta camel perfecta para el entretiempo que ha combinado con pantalones anchos blancos y bailarinas. Un acierto absoluto.