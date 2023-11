Tamara Falcó es una fiel defensora de las prendas básicas como los jerséis de rayas y pantalones de pinza para el día a día

Tamara Falcó es pura inspiración para muchas chicas que, como ellas, buscan prendas sencillas, elegantes y atemporales con las que vestir tanto en el día a día como en ocasiones especiales. En este sentido, existe un concepto en el imaginario de la moda que trata de aunar todas aquellas piezas de fondo de armario básicas para vestir y con las que crear un sinfín de looks a partir de ellas, sin dar la sensación de repetir la misma ropa constantemente. El concepto, en cuestión, es el 'armario cápsula', con prendas como las gabardinas, jerséis de lana, unos jeans, camisa blanca romántica y, en cuanto al calzado, unas bailarinas tipo Mary Jane o unas botas Chelsea. Tamara Falcó es una gran defensora del 'armario cápsula' y así nos lo ha demostrado en numerosas ocasiones, como por ejemplo este look de Tamara Falcó con gabardina camel, pantalón ancho vaquero, una camisa romántica con un lazo maxi en el cuello y, como toque final, unas sneakers. No es la primera vez que recurre a este tipo de prendas, pues en la primavera del año pasado la vimos lucir unos pantalones de pinza y una camisa de rayas oversize que Tamara Falcó lucía para un día relajado en casa. Para el día de ayer, la visita a una exposición de arte en Madrid, Tamara Falcó llevaba un look muy icónico y elegante a partir de unos pantalones de pinza de corte elefante y un jersey de rayas blancas y azul marino.

Los jerséis de rayas azul y blanco es la clásica prenda que las chicas parisinas llevan para todo tipo de ocasiones, y es que combina con absolutamente cualquier prenda, como unos jeans desgastados, unas bailarinas, una blazer azul marino y, como toque final, un pañuelo atado al cuello. Sin embargo, podemos llevar este mismo jersey para ocasiones más especiales, como por ejemplo hizo ayer Tamara Falcó, combinándolo con unos pantalones de pinza de corte elefante (de pernera ancha) azul marino, unos stilettos en el mismo tono y, como accesorios, un bolso blanco y collares dorados maxi. Sin duda, se trata de un acierto absoluto al que podemos añadir un abrigo de paño de corte oversize en beige o, si preferimos un toque original y diferente, apuesta por un abrigo de paño en tono rojo. Tamara Falcó nos ha conquistado con este look tan versátil, cómodo y elegante para una ocasión especial como fue una exposición de arte en la capital española.

Jersey botones hombro, de Mango (29,99 €)

Jersey botones hombro Mango

Este look es tan básico, atemporal y elegante podrás usarlo para todo tipo de ocasiones, dependiendo de los accesorios que escogemos. Un acierto absoluto.