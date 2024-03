Nos sumamos a la tendencia pijamera con este conjunto fashionista que Tamara Falcó ha lucido en 'El Hormiguero'

Cada semana estamos esperando a que llegue el jueves para ver el look de Tamara Falcó en 'El Hormiguero'. Esta vez ha venido como invitada Yolanda Ramos con un vestido de terciopelo en rojo, una opción muy en tendencia y que todas debemos tener en nuestro armario. Asimismo, Tamara Falcó ha seguido su esencia y ha vuelto a sorprender con un conjunto de estilo pijamero muy fashionista y que vamos a querer llevar esta primavera en todos nuestros eventos. Estamos hablando de una camisa y un pantalón fluido en negro con detalles en lentejuelas, un toque que consigue una estética elegante y sofisticada de cada prenda. Asimismo, la celebridad ha combinado este twin set con más piezas básicas: camiseta básica en blanco y sandalias de tacón del mismo color. En esta ocasión, ha dejado atrás su melena suelta para volver a uno de sus peinados de confianza: la coleta alta. Si la semana pasada vimos a Tamara Falcó con un look en honor al Jean-Paul Gaultier con camiseta de rayas horizontales y pantalones de estilo chándal, este jueves ha elevado su look y se ha inspirado más en el momento festivo.

Tamara Falcó es toda una influencia si te identificas con un estilismo elegante y casual, con la composición de prendas básicas, atemporales y versátiles. Pues, la celebridad es una clara defensora de los vaqueros rectos, los jerséis de punto o las gabardinas que siempre utilizamos en primavera. No obstante, bien es cierto, que también se convierte en una de las mejores vestidas en cada alfombra roja con vestidos de cóctel y siluetas clásicas. Y es que, sus estilismos de los jueves en 'El Hormiguero' no se los puede perder ninguna editora ni amante de la moda, puesto que siempre nos da una lección de moda. Tal y como también nos la han dado María José Campanario o Cristina Pedroche, que también se han unido a la tendencia pijamera.

Tamara Falcó en 'El Hormiguero'. @tamara_falco

Tamara Falcó nos ha vuelto a sorprender con este conjunto pijamero de camisa y pantalón con motivos brillantes para disfrutar del último programa de la semana de 'El Hormiguero'.