Las bailarinas con brillos arrasarán esta primavera y ya las puedes encontrar en tiendas

Cuando escogemos un look, en lo primero que pensamos es en la ropa. En plena temporada de invierno, siempre empezamos el look escogiendo el jersey de lana, pues es lo que nos dará el calor necesario para afrontar el día. En tiendas podemos encontrar jerséis de todo tipo, desde los más elegantes con brillos hasta lo más clásicos, pasando por los jerséis en colores vibrantes como este jersey de Amelia Bono en tono lila y rojo, un imprescindible cuando nuestro look es muy básico. Como tip de moda, te confesamos que, en tu día a día, escojas looks sencillos y básicos, como por ejemplo un pantalón vaquero, unos pantalones de pinza o una camisa de rayas y darle el toque final con una prenda o accesorio más original y llamativo. Por ejemplo, esta temporada está muy en tendencia las bailarinas de terciopelo, aunque están arrasando aquellas más elegantes de brillos. Se trata de bailarinas negras (en la mayoría de las ocasiones) y con piedras plateadas. En plena época de rebajas, podremos encontrar este tipo de calzado, las bailarinas de brillos, de rebajas, por lo que es una buena opción para invertir en ellas si no queremos gastarnos mucho dinero, pues las tendencias van y vienen y no sabemos cuánto uso le vamos a dar a este tipo de prendas.

Puede que pienses que estas bailarinas son muy eclécticas y no sepas cómo combinarlo en tu día a día. Por ello, tal y como te hemos contado, apuesta por combinarlas con prendas más sencillas y clásicas, como un pantalón de corte recto, una camisa romántica y, como toque final, un abrigo de paño negro. Sin embargo, si tu estilo es más arriesgado y te gusta innovar, puedes mezclar distintas tonalidades y tejidos, apostando por unos pantalones de rayas, un jersey rojo y una blazer negra. En los pies, como es de esperar, tus bailarinas de brillos con unos calcetines rojos -la tendencia más viral del momento-. Sin más que añadir, estas son las bailarinas de brillos que puedes encontrar actualmente en tiendas (y a un precio rebajado).

Bailarina brillos, de Zara (17,99 euros)

Bailarina brillos Zara

Bailarina brillos, de Pull & Bear (29,99 euros)

Bailarina brillos Pull & Bear

Bailarina lentejuelas, de Zara (12,99 euros)

Bailarina lentejuelas Zara

Bailarinas en terciopelo negro con puntitos de purpurina, de Pretty Ballerinas (169,00 euros)

Bailarinas en terciopelo Cortefiel

Estas son algunas de las bailarinas con brillos que no dejaremos de usar esta primavera 2024.