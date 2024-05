Tamara Falcó se viste de jefaza clásica para su noche más polémica en 'El Hormiguero'

Todas las miradas estaban puestas en Tamara Falcó y en su encuentro con Pablo Motos en 'El Hormiguero' tras su fichaje por Telecinco, ella lo sabía y su look también. La marquesa de Griñón, colaboradora fija de 'El Hormiguero', sustituirá a Edurne en la nueva temporada de 'Got Talent España' como jurado. Al comienzo de la llegada de Tamara al plató ha sido cuando Pablo le ha dicho a la colaboradora que "hay rumores" de que no va a trabajar más en el programa. Unas palabras que la hija de Isabel Preysler no ha dudado en contestar con una cuestión muy directa: "¿Me vas a echar?". "No, no segurísimo", ha respondido Pablo y se han fundido en un abrazo. Pero sin duda nosotras nos hemos fijado en sulook empoderado y de jefaza, porque la imagen de Tamara Falcó también van acompañadas de sus palabra y su actitud esta noche en 'El Hormiguero'. Las cosas como son, la camisa blanca es probablemente la prenda más básica y universal que existe, y no lo decimos solo por su resistencia a modas, épocas y tendencias, sino porque se conocen muy pocas mujeres, por no decir ninguna, que no la tenga dentro de su armario. Es clásica, es bonita, es atemporal, es 100% tendencia sin importar de que temporada se trate.

La ropa blanca va más allá de lo que te imaginas. Puede que no te des cuenta, pero el color es capaz de influir en tu estado de ánimo y tus elecciones. Incluso, tiene el poder de alterar el humor de las personas con quienes estás interactuando en el día a día. En el terreno del estilo el blanco puede representar diferentes intenciones, como lucir profesional, elegante, moderno, sofisticado, incluso intelectual y cero autoritario. El blanco también es un símbolo de conciliación. Vestirte de blanco puede levantarle el ánimo a las personas que tienes enfrente y fomentarles confianza. De ahí que Tamara Falcó, bien asesorada por su estilista Cristina Reyes, haya optado por este look de jefaza clásica para empoderarse en su noche más polémica en 'El Hormiguero' con Pablo Motos, cuando muchos rumores ya decían que no iba a volver al programa. Y para empoderarse nada mejor que una camisa blanca y un pantalón negro, que te dan toda esa seguridad que necesitas.

El look de Tamara Falcó en 'El Hormiguero'. @tamara_falco

Acostumbrada a ver a Tamara Falcó lucir estilismos más bohemios en 'El Hormiguero', con vestidos más primaverales en las últimas semanas, hoy ha dado un cambio de look total y además, ha recogido su melena en una coleta baja como la hemos visto en otros momentos importantes de su vida, como en su primer evento tras conocerse la infidelidad de Íñigo Onieva, y que en ese momento habían roto su relación.