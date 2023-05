Tana Rivera sale de su zona de confort con los zuecos de taconazo y plataforma (más cómodos) para ir al fútbol o a un evento

Tana Rivera es un referente de moda para las chicas de su edad, de eso no tenemos dudas, y lo ha vuelto a demostrar una vez más. Porque todas las miradas se centraron el pasado sábado por la noche en la presencia de la Infanta Sofía con su top de Zara en la final de la Copa del Rey que ganó el Real Madrid, pero no nos dimos cuenta de la presencia de Tana Rivera junto a su novio, y unos zuecos de taconazo y plataforma que necesitamos en nuestro armario. Tana Rivera es elegancia y estilo haya donde vaya, por eso se ha coronado como una de las chicas mejor vestidas de España junto a Victoria Federica, y nos lo ha vuestro a demostrar en esta Feria de Abril, en los toros y ahora también en una noche de fútbol. Y aunque la Feria ya haya acabado, aunque aún siguen los coletazos de la polémica de Rocío Osorno y Violeta Mangriñán, si el otro día Tana Rivera deslumbraba vestida de flamenca junto a Alba Díaz, hoy nos hemos enamorado de este look de The IQ Collection, ahora lo ha hecho para una noche de fútbol con los zuecos de taconazo. Ya no hay dudas. Tana Rivera se ha convertido en toda una influencer y una ‘insider’ de moda dentro de nuestra celebrities patrias. Joven, guapa, elegante, siguiendo las tendencias y con estilazo.

Carolina de Mónaco también se adelantó a una de las tendencias en zapatos de primavera-verano 2023 más remarcables: los zuecos con gran plataforma y tacón. La princesa lució una atrevida versión en 1973 que bien podría pertenecer al street style de la actualidad. Y ahora es Tana Rivera la que los luces por las calles de Sevilla. Desde hace varios meses las expertas en moda han comenzado a apostar sin cesar por zuecos cómodos, y los de Tana Rivera además de cómodos, son perfectos para las chicas bajitas porque tienen taconazo y plataforma para hacerte más alta.

Tana Rivera con zuecos de plataforma. GTRES

Unos zuecos que Tana Rivera ha combinado con unos originales pantalones de corte baggy y talle alto de The IQ Collection en color negro y camel que ha combinado con top crop negro de manga corta y un chal blanco desflecado que llevó colgado al cuello.