No tenemos ninguna duda de que los pantalones palazzo de firma sevillana de Amelia Bono son nuestra tendencia favorita de la primavera

Estamos empezando la semana con grandes looks, o lo que es lo mismo, este inicio de marzo está dando para mucho en cuanto a moda. De Isabel Díaz Ayuso y su amor por una marca catalana, a Sara Carbonero y su vestido de punto en Italia, la alfombra roja del Festival de Málaga, y ahora Amelia Bono con su look de lunes con los pantalones palazzo que vuelven con más fuerza que nunca esta primavera. Porque aunque no lo parezca por el clima que tenemos en Madrid, solo quedan 16 días para que arranque la primavera y este estilismo de la hija de José Bono nos adelanta todo lo que vamos a pedir en cuestión de moda los próximos meses. Las tendencias de la primavera-verano comienzan a asentarse. Las propuestas de las pasarelas ya fundaron una base sobre la que solo permanecerán aquellas prendas cuyo manual de uso resulte tan asequible como fácil. De la tendencia coquette a los pantalones palazzo que tanto puede llevar en el día a día como Amelia Bono o para un bautizo o comunión. Pero no es la única tendencia que luce este lunes la celebritie, también ha apostado por un jersey de escote Bardot que llegó para quedarse.

Porque los pantalones palazzo de tiro alto, con cintura marcada, perfecto para las mujeres más bajitas. Porque si hay un tipo de pantalón que estiliza a las mujeres que como ella, o nosotras, medimos menos de 1,60 centímetros, esos son los pantalones palazzo. Los pantalones palazzo tienen su origen en los años 60, pero como en la moda todo es cíclico, en los últimos años han vuelto con más fuerza que nunca. Su cintura alta y su caída fluida crean una silueta alargada y favorecedora que realza la feminidad de cualquier figura. O lo que es lo mismo, son perfectos para las mujeres bajitas, y Amelia Bono lo ha vuelto a demostrar con este modelo de la firma sevillana, Panambi.

Pantalón Benoit, de Panambi (175 euros)

Pantalón palazzo. Panambi

Lola Jimenez, CEO y diseñadora de Panambi, define su marca como sinónimo de sensualidad y confort. En su caso, sí bebe de las tendencias de moda que cada temporada triunfan en la industria, pero reinterpretadas bajo tres pilares: elegancia, calidad y feminidad. Una buena definición también para el estilo de Amelia Bono.