Amelia Bono se adelanta a la primavera con pantalones sueltecitos de traje, chaleco boho y sus New Balance de confianza

Amelia Bono desprende una alegría y una energía en cada uno de sus publicaciones de Instagram, que no necesitamos nada más. Y aunque hoy sigue haciendo frío en Madrid, al menos ha salido el sol y la hija de José Bono lo ha aprovechado para marcarse un look de colores neutros con un chaleco de lo más boho. Eso sí, pese a que el estilismo evoca a primavera y buen tiempo, Amelia Bono no se ha querido quitar sus New Balance de confianza grises, que se han convertido en su calzado favorito de la temporada junto a las botas polaina de Zara. Bueno, no solo eso, también hará que se agoten al momento en la web de Zara. Pero como no hay día que Amelia Bono no nos cree una nueva necesidad de moda, y este fin de semana lo ha vuelto a hacer dejando claro que necesitamos unas zapatillas New Balance grises como las que ella y Vicky Martín Berrocal no se han quitado en todo el invierno. Y para muestra, este Stories.

Una New Balance grises que como decíamos, Amelia Bono ha combinado con un look de lo más primaveral con pantalones claros anchitos de estilo traje, camiseta blanca de tirantes y un chaleco de estilo boho con estampado. Los chalecos con detalle de pelo, borreguito, generalmente en tonos tierra y con bordados en ocasiones, se erigen ya como una de las piezas a las que prestar atención este invierno. Lejos de detenernos en el mismo, el chaleco viral de Zara es un augurio de una tendencia mucho mayor: los chalecos de estilo boho, y ese es el que ha lucido este jueves Amelia en Madrid.

No hay zapatillas que amen más las chicas que más saben de moda que unas New Balance y como no, entre esa lista tenía que estar Amelia Bono que por algo es una de las españolas mejor vestidas del año pasado y también ha empezado este 2024 pisando fuerte. Porque aunque todas se decanten por las Adidas Samba, hoy va a opción segura con estas zapatillas New Balance que son las más deseadas y agotadas por todas las insiders de moda.