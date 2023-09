Teresa Helbig: “Confío mucho en las nuevas generaciones de mujeres, y eso lo veo en mi hija”

“Y de repente lo sentí, así sin más. En la terraza de mi habitación, sentada en cuclillas sobre una silla de madera y rafia mirando al Hotel de Ville, con los ojos en llamas, las uñas roídas y un peinado carísimo echado a perder”. Así empieza la narrativa de esta colección primavera-verano 2024 que pone el foco en la contradicción de las ciudades de París y Texas, en un viaje de autodescubrimiento. Desobedecer no como un acto de rebeldía, sino porque una así lo elige. En la moda y en la vida. Teresa Helbig adora esa irreverencia, y la traslada a sus diseños. Por eso le hubiera encantado vestir a Lola Flores, y recuerda a María Jiménez como una de esas mujeres que luchan y rompen muros.

Y así es ‘la Helbig’, como la llama su equipo. Porque una mujer Helbig nunca pasa desapercibida. Que se lo digan a Aitana Bonmatí mientras hacía su discurso más empoderado al mundo del fútbol luciendo un Helbig. Y es que Teresa Helbig es mucha Teresa Helbig. Una mujer empoderada antes de que el término estuviera en boca de todos, de esas que te transmiten toda su energía y ganas de comerse el mundo con solo una mirada. Su madre era costurera, y todo empezó con un vestido de más de 800 plumas que ella misma se hizo para una boda. Un vestido que le dio alas para hacer su sueño una realidad. Cuidado con lo que sueñas, porque aquí está, cumpliendo 60 años sobre la pasarela de MBFWMadrid con el Premio Nacional de Diseño de Moda bajo el brazo.

París Texas, viajamos a dos escenarios totalmente antagónicos en esta colección. Dos lugares que reflejan directamente la dicotomía tan propia de la firma, del romanticismo más puro, al punto más canalla.

Es una colección inspirada en la contradicción, que es muy nosotros. La contradicción es en una mujer ficticia que viaja de París a Texas, y una vez termina ese viaje, ya es una mujer imparable. Lo podemos ver en cada una de las prendas, vemos París en los tejidos, en esos bordados, en los tul de sedas… Y en Texas, ese viaje con el sol, se va quemando la ropa, nos encontramos con cuero desgastados, con ante. Incluso hemos teñido algunos vestidos para que cogiera ese ambiente de que parezca que han pisado barro. La metáfora de la colección es lo que no imponen en la vida y lo que acabas siendo, por eso haces ese viaje.

De una mujer icónica como Ana Bolena, en la pasada colección, a convertirnos ahora en nuestras propias musas, las arquitectas de nuestra historia.

Al final nosotras trabajamos por y para la mujer. Ahora está muy de moda el empoderamiento, pero así llevamos nosotras los 30 años, Teresa Helbig ya nació siendo empoderada y para mujeres empoderadas. El año pasado una mujer revolucionaria, y ahora es nuestro propio camino, de lo que nos dicen que tenemos que ser, a lo que acabamos siendo para llegar a donde cada una quiere.

¿Cuál consideras que es el punto diferencial en esta colección para primavera/verano 2024?

Pues creo que hay muchas raíces de los inicios de Teresa Helbig, a nivel de colores, a nivel de artesanía, pero creo que además está fusionado con ese punto tan rompedor nuestro. Hay que soltarse la melena, definitivamente.

Una evolución que entiendo que también la has podido ver en tus clientas y en el ‘Helbig gang’ durante todos estos años.

Tenemos clientas de hace más de 20 años, y hoy una me ha mandado un mensaje tan bonito que me ha tocado el alma. “Todas tenemos algo dentro, pero cuando te pones ese Hlebig, sale fuera”. No hay barreras.

Como decís en la colección, en 2023, las mujeres ya somos las arquitectas de nuestra propia historia.

Totalmente, nosotras nos vamos diseñando. Una cosa es lo que nos han contado, y lo que nos impone la sociedad, y otra es el camino que hacemos, tomando nuestras propias riendas.

Y en ese camino que también ha hecho Teresa Helbig, como diseñadora y como mujer, ¿en que es lo que más has cambiado?

No pierdes la ilusión ni la curiosidad, pero sí tomas más tus riendas, sabes bien que es lo que quieres y lo que no quieres. Y ahí está la clave, y más ahora que acabo de cumplir 60 años.

En este viaje que hacen las mujeres para ser las arquitectas de su historia, llega Aitana Bonmatí como la Mejor Futbolista de Europa por la UEFA, y recoge el galardón con un vestido de vuestra colección de Ana Bolena. Una unión entre tres mujeres, cada una de una época diferente, pero que habéis abierto camino en vuestro mundo.

Tres mujeres abriendo camino, cada una en nuestra profesión, fue un placer poder vestirla para ese momento y en este momento. Me llegó al corazón una mujer tan joven, con las ideas tan claras, tan curranta y tan crack. Es un orgullo que estas nuevas generaciones tengan tan claro cómo afrontar su vida. Debe cambiar todo, yo confío mucho en las nuevas generaciones de mujeres, y eso lo veo en mi hija. Tiene una decisión, es súper independiente. Creo que estamos dando los pasos necesarios para decir basta y que las mujeres tengamos presencia en todos los ámbitos”.

Además, este año os han otorgado el Premio Nacional de Diseño de Moda 2023, ¿es el mejor momento de tu carrera?

Puedo decir que sí, a nivel profesional es un momento increíble. Estamos tan felices todo el equipo, porque Teresa Helbig no soy solo yo, es todo el equipo. Siempre es en plural, gracias a ellos es posible este reconocimiento.

Para acabar Teresa, has vestido a casi todas las celebrities españolas e internacionales, de la Reina Letizia a Zendaya. ¿Quién sueñas aún con vestir?

Cualquier mujer que lleva un Helbig es un orgullo para mi, pero sobre todo cualquier mujer que sea amante de su profesión. Tilda Swinton sería un ejemplo de ello. Vestir a mujeres que tienen esa mirada única, esa visión de ser fieles a lo que quieren y a lo que sienten.

"Aparecí en un tren, luego en otro, y luego en un barco, y luego en otro tren hasta llegar a Texas desde París. Y, como cuando la manzana llegó a Newton, así sin más, me convertí en imparable". Y así concluye el viaje de transformación de esta mujer Helbig.