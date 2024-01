Toda la inspiración que nos han dejado las influencers para nuestra vuelta a la oficina este enero

Además de las rebajas, en enero todos volvemos a la rutina diaria de trabajo. Sí, después de unas semanas disfrutando de las vacaciones de Navidad (o semi vacaciones) junto a nuestras familias y amigos en las que hemos podido lucir los looks más glamurosos y en tendencia, como los vestidos de brillo y los pantalones de lentejuelas de Alba Díaz, es momento comenzar enero de la mejor de las maneras. Vuelta al ritmo frenético de la ciudad, nuestro armario se vuelve un poco más aburrido, elegante y discreto. ¿Qué prendas no nos pueden faltar para volver a la oficina? Sin lugar a dudas, un buen conjunto de pantalón de pinza y chaqueta en azul marino o una falda midi satinada con un jersey de cuello vuelto y un abrigo de paño para las chicas más estilosas y presumidas. Nuestras influencers favoritas han comenzado enero enseñándonos sus propuestas de looks de vuelta a la oficina y nosotras hemos hecho una selección de aquellas que destacan por su elegancia.

Tanto como si tienes un estilo más arreglado como si es más relajado, para crear looks de oficina lo primero que hay que tener en cuenta es que la prenda sea cómoda, pues pasaremos gran parte del día sentados trabajando. Por ello, los pantalones son un imprescindible, ya que nos permiten movernos con facilidad. Ahora que el invierno hace que las temperaturas sean más bajas, un jersey de cuello vuelto junto con una camisa con un cuello romántico. En cuanto al calzado, este invierno la tendencia son las bailarinas, por lo que una opción cómoda y elegante sería combinar tulook de oficina con unas bailarina tipo Mary Jane en plateadas o en color rojo, el tono predilecto del invierno. Sin más, te enseñamos algunos perfiles de influencers cuyos looks pueden inspirarnos a vestir con la vuelta a la rutina este enero.

Unos estilismos con los que vas a poder inspirarte para volver mañana a la oficina si eras de las suertudas que aún estaban de vacaciones. Aunque eso sí, con estos looks se te hará menos cuesta arriba volver al trabajo, porque son toda la tendencia y la moda que le podemos pedir a este principio de 2024.