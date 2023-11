Nuestras influencers favoritas llevan jerséis con los hombros al descubierto y nosotras te hemos hecho esta selección

Cada temporada surgen nuevas tendencias que prometen hacerse un hueco en nuestro armario y es que, más allá de aquellas prendas básicas de fondo de armario que todas tenemos y que forman parte del concepto 'armario cápsula', como por ejemplo la gabardina, los jeans, pantalones de pinza o una falda satinada, cada año surgen nuevas variaciones de este tipo de prendas, ya sean en diferentes tejidos, aplicaciones, detalles o cortes. Sin ir más lejos, un claro ejemplo son los pantalones, pues en tiendas podemos ver desde el clásico pantalón de pinza hasta los pantalones cargo, pasando por los pantalones wide leg o los pitillos, los cuales vuelven pisando fuerte otra temporada más y los usaremos con bailarinas y abrigos crop. En este sentido, otra prenda muy versátil, cómoda y calentita muy adecuada para los meses de otoño e invierno es, sin lugar a dudas, los jerséis de lana. Se trata de una prenda muy sencilla que todas tenemos en nuestro armario en distintas tonalidades, diseños y estampados, y es que, aunque el más habitual es aquel de cuello vuelto o el de cuello en pico, esta temporada, nuevas influencers favoritas nos han mostrado un nuevo diseño de jersey de lana, muy en tendencia y que promete ser un imprescindible a la hora de vestir y crear looks icónicos aptos para todo tipo de ocasiones, tanto para el día a día como para ocasiones especiales. Se trata del jersey 'off the shoulder', un modelo muy elegante, sencillo y sexy.

El jersey 'off the shoulder' es una adaptación del clásico jersey de cuello a la caja, un modelo cuyo punto fuerte es su cuello, ya que, al ser de de cuello de barco, deja al descubierto el cuello y parte del hombro, creando un efecto visual muy favorecedor. ¿Cómo combinar este tipo de jersey? Primero, debes saber que puedes usar el jersey 'off the shoulder' para cualquier evento, aunque seguramente lo relaciones más con ocasiones especiales como una cena con amigas o una cita especial, combinándolo con unos pantalones de pinza, un choker como collar y el pelo recogido. Sin embargo, para el día a día, lleva tu jersey 'off the shoulder' con unos jeans ajustados y desgastados, unas bailarinas plateadas y un recogido con el accesorio más icónico del momento, una maxi flor. Termina el look con un abrigo crop en un tono neutro, creando un outfit perfecto para ir a trabajar. Sin más, te enseñamos los jerséis 'off the shoulder' que puedes encontrar actualmente en tiendas y con los que crearás un sinfín de looks este otoño e invierno.

Jersey canalé cuello barco, de Pull & Bear (17,99 euros)

Jersey canalé Pull & Bear

Jersey off-the-shoulder en punto de canalé, de H&M (25,99 euros)

Jersey off the shoulder H&M

Jersey off-the-shoulder en punto de canalé, de H&M (25,99 euros)

Jersey off the shoulder H&M

Jersey con hombros descubiertos, de Parfois (27.99 euros)

Jersey con hombros Parfois

Jersey punto hombros descubiertos, de Mango (35,99 euros)

Jersey punto hombros Mango

Shiny draped top, de Zara (17.95 euros)

Shiny draped top Zara

Estos son algunos de los jerséis ‘off the shoulder’, una de las piezas más icónicas, calentitas y muy en tendencia de este otoño e invierno.