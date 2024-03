Todas las chicas más elegantes de Madrid llevarán este abril los pantalones de leopardo de María Fernández-Rubíes con mocasines

Si nos paramos a pensar, son varios los estampados que han estado en tendencia este invierno y que continuarán esta temporada de primavera y verano. Algunos como por ejemplo el estampado floral seguirá siendo un básico de fondo de armario, y es que lo podemos llevar tanto para ir a la oficina como para ocasiones más especiales, como este vestido de estampado floral de Pilar de Arce en rosa pastel, ideal como look de invitada. Otros estampados como las rayas marineras también lo serán, al igual que el animal print. Esta temporada este viene pisando muy fuerte, y es que lo podemos encontrar en nuestras tiendas favoritas en un sinfín de prendas, desde en bailarinas (el calzado por excelencia de las influencers portuguesas) como en mini faldas, chaquetas, pañuelos e incluso en pantalones. Estos últimos han arrasado en tiendas y han conseguido agotarse en tan solo horas. Nuestras influencers favoritas se han hecho con ellos, y es que ni Sara Baceiredo ni María Fernández-Rubíes se han querido quedar sin ellos.

Sara Baceiredo llevaba este invierno su pantalón largo animal print con unas botas cowboy y un poncho de lana negra, un look perfecto de cara a los meses más gélidos del año. Sin embargo, María Fernández-Rubíes nos propone un look mucho más primaveral cuyo protagonismo reside en los pantalones de leopardo, como era de esperar. Ella los ha combinado con unos mocasines negros, una camiseta blanca y una sobre camisa negra. Ambos looks son de lo más sencillos y versátiles, pues dependiendo de la ocasión, podremos añadir diferentes accesorios para hacerlo más elegante y sofisticado, como unas maxi joyas doradas y un bolso pequeño. Sin más que añadir, este look de María Fernández-Rubíes es todo lo que pedimos para ir al trabajo cada día, cuyos pantalones de animal print están arrasando entre todas las amantes de la moda.

María Fernández-Rubíes con pantalón animal print @mariafrubies

Pantalón estampado animal ZW Collection, de Zara (29,95 euros)

Pantalón estampado animal Zara

Una pieza de fondo de armario que esta temporada viene pisando aún más fuerte y es que, es tan fácil de combinar que lo podemos llevar con distintas prendas más elegantes o formales, pues se adapta a la perfección a todo tipo de ocasiones.